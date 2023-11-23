"Щоб легше було влучити": росіяни готують зрадників у Мелітополі до своєї втечі, — мер

ЗС РФ шукають серед місцевих мешканців своїх "прихильників". Новоспечених агентів готують виконувати для ворога одне завдання.

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Російські окупанти розповідають, що в Мелітополі "назавжди", але вже готуються до втечі з нього. Про це повідомив 23 листопада мер міста Іван Федоров.

Він проінформував, що ЗС РФ вже вербують у Мелітополі в Запорізькій області своїх агентів. Цих людей навчають ставити мітки на об’єктах інфраструктури.

"Щоб росіянам легше було влучити по них ракетами", — пояснив Федоров.

Міський голова Мелітополя висловив впевненість, що серед справжніх місцевих мешканців "таких зрадників не знайдеться". Водночас тим, хто підтримує російських загарбників, чиновник порадив "вже пакувати валізи".

"Вам місця в українському Мелітополі не буде", — додав Федоров.

Нагадаємо, у соцмережах повідомляли, що в тимчасово окупованому Мелітополі отруїли офіцерів ФСБ. Троє ворожих спецслужбовців померли, ще один загримів у реанімацію. Відомо, що їжу та алкоголь їм доставляли з ресторану, але слідів отрути у закладі не знайшли.

Згодом мер Мелітополя Іван Федоров розкрив деталі таємничого отруєння. Він розповів, що російських офіцерів нагодували щурячою отрутою. Операцію організували місцеві партизани.

У Росії засудили школяра до шести років колонії. Він намагався спалити два військкомати, що кваліфікували як "спробу теракту". Хлопець зізнався, що на нього вплинула смерть дядька-окупанта.