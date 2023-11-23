Не выбор Украины: в МИД Литвы считают, что Запад настаивает на мирных переговорах с РФ

По словам дипломата Габриэлюса Ландсбергиса, Киев никогда бы не стал договариваться с террористами добровольно, однако реальность может оказаться другой.

Запад может усиленно пытаться посадить Украину за стол переговоров с Россией, чтобы закончить войну. Такое мнение озвучил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает Bloomberg 23 ноября.

По его словам, союзники не поставляют Киеву оружие и боеприпасы, которые необходимы для победы в противостоянии. Это может быть сигналом о том, что Украину будут принуждать к дипломатии.

Более того, как он отметил, задерживаются поставки. Отсутствие ракетных систем и боеприпасов, а также многомесячное принятие решение в Европейском Союзе приводят к тому, что у Киева может не быть выхода.

"Это не было бы выбором Украины. Та Украина, которую мы знаем, и та Украина, которой мы будем помогать до тех пор, пока мы дышим, никогда бы не выбрала переговоры с террористами. Но реальность может оказаться именно такой", — заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Администрация США столкнулась с проблемами из-за противодействия республиканцев, а планы Европы поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов могут быть не выполнены. Все это и приводит к ситуации, что поддержка Украины может сократиться, считает глава МИД Литвы.

"Это выглядит комично, когда мы видим, что Северная Корея помогает России больше, чем Европейский Союз Украине", — подытожил Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, 23 ноября сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа обратился к МИД Литвы из-за заявлений о нападении РФ. По его словам, в последнее время все новости на тему российской агрессии начали преувеличивать. Риски остались на прежнем уровне и новой угрозы не появилось.