Для расследования военных преступлений РФ: Европол создал специальную OSINT-группу

По информации Европола, к OSINT-группе, созданной агентством, уже присоединились 14 стран, включая США.

Европол создал Оперативную рабочую группу (OTF) для содействия расследованию военных преступлений, совершаемых РФ в Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

"Задачей оперативной группы будет идентификация подозреваемых и их причастность к предполагаемым военным преступлениям, преступлениям против человечности или преступлениям геноцида, совершенных в Украине, с помощью сбора и анализа разведывательных данных из открытых источников", — уточняется в информации.

Как стало известно, идентификация будет производиться путем сбора и анализа информации из открытых источников.

"В частности в социальных сетях содержится огромный массив таких данных. Они могут помочь следователям. Международное сотрудничество в этом направлении неоценимо", — подчеркивает Европол.

Возглавляют группу подразделения по борьбе с международными преступлениями полиции Нидерландов и Германии. Кроме того, к группе, по данным Европола, уже присоединились 14 стран — Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Нидерланды, Португалия, Словацкая Республика, Словения, Испания, Норвегия, Великобритания, США.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина создание OSINT-группы является "еще одной важной вехой" в сотрудничестве Украины и агентства Евросоюза по сотрудничеству правоохранительных органов.

"Аналитическая поддержка Европола является огромным вкладом в сеть всеобъемлющей ответственности за международные преступления России. Спасибо, что стоите с нами на передовой правосудия", — добавил он в X (Twitter).

Напомним, бриллианты, криптовалюта и тысячи евро наличных изъяты в ходе спецоперации, которую провели агенты национальной полиции Испании совместно с Европолом (EUROPOL).