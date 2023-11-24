Запасы исчерпаны: потери артиллерии приводят к истощению ВС РФ на фронте, — Newsweek

По словам журналистов, преимущество Украины в артиллерийской войне является предметом особой гордости. ВСУ охотятся за российскими крупнокалиберными орудиями, реактивными системами залпового огня.

Россия несет очень большие потери артиллерии на фронте в Украине, что сильно истощает ее Вооруженные силы. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам журналистов, преимущество Украины в артиллерийской войне является предметом особой гордости. Заявленные Киевом данные о потерях российской техники демонстрируют энтузиазм, с которым артиллерия ВСУ и группы беспилотников охотятся за российскими крупнокалиберными орудиями, реактивными системами залпового огня (РСЗО).

Отмечается, что с сентября по ноябрь 2023 года Украина заявила, что уничтожила 2272 артиллерийских орудия и еще 167 РСЗО. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 789 артиллерийских орудий и 108 РСЗО.

Как рассказал журналистам бывший офицер СБУ, а ныне советник комитета украинского парламента по национальной безопасности, Иван Ступак, это действительно очень большая проблема для РФ

"Последние пять месяцев Россия очень активно использует артиллерию старого образца. Не поздней советской эпохи, а середины 50-х-середины 60-х годов", — сказал Он.

По его словам, такие орудия стреляют на очень короткую дистанцию, однако у ВС РФ нет другого выбора, кроме как использовать их.

"Запасы российской артиллерии полностью исчерпаны", — сказал Ступак.

Дэн Райс, бывший помощник Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, заявил, что украинцы теперь имеют "огневое превосходство" над россиянами. По его словам, началась новая фаза войны. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин предлагает мирные переговоры и называет войну – трагедией.

Однако Ступак заявил, что для победы нужно гораздо больше боеприпасов, с чем Украина имеет проблемы.

"Много проблем с доставкой артиллерийских снарядов из европейских стран… нам обещали около 1 миллиона снарядов, но до сих пор у нас есть только около 300 тысяч", — сказал он.

В то же время, по словам Ступака, у РФ есть миллион снарядов из КНДР и Ирана.

Напомним, что в ГУР рассказали, зачем Украина перевоспитывает пленных ВС РФ. По словам представителя разведки Андрея Юсова, бойцам противника проводят добровольные уроки истории и многие начинают осознавать, как пропаганда Кремля все время им врала.