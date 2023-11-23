Пушку разорвал снаряд из Китая: в СМИ сообщили детали инцидента с САУ "Акация" ВС РФ (фото)

По мнению российского артиллериста, САУ взорвалась из-за бракованного светового снаряда из Китая. Эксперты указывают, что снаряд мог прийти из Ирана и выпустили его 40 лет назад.

Related video

Российский артиллерист Рафкат Абдуллин написал жалобу в Минобороны РФ, в которой заявил, что потерял ногу из-за некачественного китайского снаряда. Снаряд разорвал дуло САУ "Акация" на Запорожском участке фронта в Украине, россиянин едва выполз из горящей артустановки и теперь требует, что наказали чиновников, которые закупили такие снаряды. Кроме того, по его мнению, в ВС РФ есть проблема с изношенностью стволов орудий, но за этим никто не следит. О деталях ситуации с разрывом дула пушки написали на портале "Радио Свобода. Россия".

Важно

"Не замечает" ПВО: в РФ сообщили об успешном применении МиГ-35 на войне в Украине, — СМИ

В жалобе Абдуллина указано, что инцидент произошел 31 октября 2023 года во время боевых действий на оккупированной части Запорожской области неподалеку Работино. По его словам, он находился внутри САУ "Акация" и выполнял функции механика-водителя. В определенный момент, после команды "огонь", дуло САУ разорвало и оно стало похожим "на тюльпан". Мужчина едва выбрался, но в результате ему ампутировали ногу выше колена. В связи с этим он имеет претензии к Минобороны РФ и снарядам из Китая.

Танкист указал, что пушку зарядили снарядом 152 мм "световым". Он уверен, что снаряд был выпущен в Китае, но не имеет возможности показать фотографию, которая бы это доказала. В то же время привел причины, по которым, по его мнению, взорвалось дуло. В частности, причинами являются бракованный китайский снаряд и изношенность ствола пушки.

Детали жалобы водителя САУ Акация ВС РФ Фото: Радіо Свобода

В заметке опубликовали фотографии, на которых изображены последствия взрыва китайского снаряда внутри дула пушки. На фотографиях видно, что дуло разорвало вдоль и полосы металла изогнулись, как лепестки цветов. Также заметно, что отдельные обломки насквозь прошили толщу брони САУ.

Журналисты портала проконсультировались с экспертами исследовательской группы Conflict Intelligence Team. По мнению экспертов, сомнительно, что взрыв произошел из-за изношенности ствола. По их мнению, причиной инцидента мог стать некачественный снаряд или посторонние предметы внутри дула.

Относительно происхождения снаряда из Китая, то указывают, что весной 2023 года действительно сообщалось о появлении на фронте снарядов, произведенных в Китае. Также объяснили, почему россияне стреляли осветительным снарядом. На сегодня нет необходимости использовать подобные снаряды для освещения территории в ночное время, поэтому их переделывают на боевые. Однако именно из-за этой переработки время от времени разрывались дула у российских пушек, утверждают эксперты.

Отметим, Фокус писал о другой версии относительно происхождения снаряда, который разорвал дуло САУ "Акация". По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, речь идет о снаряде производства КНДР. В доказательство этой версии говорит то, что в СМИ сообщали о 1 млн снарядов, которые Россия получила от Северной Кореи. Между тем в начале июня расследователи выяснили, что РФ могла получить китайские снаряды от Ирана — происходит перепродажа партий, произведенных 40 лет назад.

Напоминаем, в РФ показали производственную площадку под Москвой, где могут выпускать дроны для войны в Украине. В то же время эксперт объяснил, к чему может привести подобное наращивание российского ВПК.