Гармату розірвав снаряд з Китаю: у ЗМІ повідомили деталі інциденту з САУ "Акація" ЗС РФ (фото)

На думку російського артилериста, САУ вибухнула через бракований світловий снаряд з Китаю. Експерти вказують, що снаряд міг прийти з Ірану і випустили його 40 років тому.

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Російський артилерист Рафкат Абдуллін написав скаргу в Міноборони РФ, у якій заявив, що втратив ногу через неякісний китайський снаряд. Снаряд розірвав дуло САУ "Акація" на Запорізькому відтинку фронту в Україні, росіянин ледь виповз з палаючої артустановки і тепер вимагає, що покарали чиновників, які закупили такі снаряди. Крім того, на його думку, в ЗС РФ є проблема із зношеністю стволів гармат, але за цим ніхто не стежить. Про деталі ситуації з розривом дула гармати написали на порталі "Радио Свобода. Россия".

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У скарзі Абдулліна вказано, що інцидент стався 31 жовтня 2023 року під час бойових дій на окупованій частині Запорізької області неподалік Роботиного. З його слів, він перебував всередину САУ "Акація" і виконував функції механіка-водія. У певний момент, після команди "вогонь", дуло САУ розірвало і воно стало схожим "на тюльпан". Чоловік ледь вибрався, але в результаті йому ампутували ногу вище коліна. У зв'язку з цим він має претензії до Міноборони РФ та снарядів з Китаю.

Танкіст вказав, що гармату зарядили снарядом 152 мм "світловим". Він впевнений, що снаряд був випущений в Китаї, але не має можливості показати світлину, яка б це довела. Водночас навів причини, через які, на його думку, вибухнуло дуло. Зокрема, причинами є бракований китайський снаряд і зношеність ствола гармати.

Деталі скарги водія САУ Акація ЗС РФ Фото: Радіо Свобода

У дописі опублікували світлини, на яких зображено наслідки вибуху китайського снаряда всередині дула гармати. На світлинах видно, що дуло розірвало вздовж і смуги металу вигнулись, як пелюстки квітів. Також помітно, де окремі уламки наскрізь прошили товщу броні САУ.

Дуло САУ Акація ЗС РФ після вибуху під Роботиним Як виглядає САУ Акація ЗС РФ після вибуху під Роботиним Броня САУ Акація ЗС РФ після вибуху під Роботиним

Журналісти порталу проконсультувались з експертами дослідницької групи Conflict Intelligence Team. На думку експертів, сумнівно, що вибух стався через зношеність ствола. На їхню думку, причиною інциденту міг стати неякісний снаряд або сторонні предмети всередині дула.

Щодо походження снаряда з Китаю, то вказують, що навесні 2023 року дійсно повідомлялось про появу на фронту снарядів, вироблених в Китаї. Також пояснили, чому росіяни стріляли освітлювальним снарядом. На сьогодні немає потреби використовувати подібні снаряди для освітлення території в нічну пору, тому їх переробляють на бойові. Однак саме через цю переробку час від часу розривались дула у російських гармат, стверджують експерти.

Зазначимо, Фокус писав про іншу версію щодо походження снаряда, який розірвав дуло САУ "Акація". На думку воєнного оглядача Олександра Коваленка, іде мова про снаряд виробництва КНДР. На доказ цієї версії говорить те, що у ЗМІ повідомляли про 1 млн снарядів, які Росія отримала від Північної Кореї. Між тим на початку червня розслідувачі з'ясували, що РФ могла отримати китайські снаряди від Ірану — відбувається перепродаж партій, вироблених 40 років тому.

Нагадуємо, у РФ показали виробничий майданчик під Москвою, де можуть випускати дрони для війни в Україні. Водночас експерт пояснив, що чого може призвести подібне нарощування російського ВПК.