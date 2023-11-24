Мобилизация в Украине: как могут наказать за игнорирование повестки

В Украине существует три вида повесток, которые имеют разное назначение. В зависимости от обстоятельств на нарушителя могут наложить штраф или даже посадить на несколько лет.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, и тех, кто игнорирует свой воинский долг, ожидает наказание. В том, что может грозить человеку за игнорирование повесток от ТЦК, разобрались журналисты "Днепр Оперативный".

Отказ от призыва является нарушением закона. На нарушителя могут наложить штраф или даже арестовать его. Это регулируется законом "О воинской обязанности и военной службе".

Мобилизация в Украине: какие могут выдать повестки?

В Украине сейчас есть три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК (к ней прилагается карточка, в которой после медосмотра указывают заключение о пригодности);

"боевая" или мобилизационное распоряжение.

Мобилизация в Украине: административная ответственность

Военнообязанный может быть наказан за административное правонарушение в Украине, если:

испортит или потеряет по неосторожности свои военно-учетные документы (штраф — от 51 до 119 гривен );

); нарушит правила воинского учета, например не придет обновить данные в ТЦК или откажется от повестки без законных оснований (штраф — от 3400 до 5100 гривен).

Постановление о привлечении призывника к ответственности выносят руководители ТЦК. Отменить его можно только через суд.

Мобилизация в Украине: уголовная ответственность

В отличие от административных правонарушений, в таких случаях суд — обязателен.

Военнообязанные украинцы рискуют попасть на скамью подсудимых, если:

уклоняются от призыва по мобилизации;

уклоняются от прохождения службы гражданской защиты в случае целевой мобилизации;

уклоняются от воинского учета или учебных сборов;

уклоняются от призыва на срочную службу или военную службу по призыву офицеров.

В СМИ отметили, что чаще всего в Украине наказывают за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. За это могут приговорить к заключению на 3-5 лет. Нередко наказание заменяют испытательным сроком.

Можно ли избежать наказания за игнорирование повестки?

Избежать ответственности за игнорирование повесток нельзя. В случае, если процедура вручения повестки была нарушена, лицо может ее не брать или написать письменный отказ. Однако об игнорировании речь не идет.

Если человек является ограниченно годным или непригодным к службе, оно должно прийти в ТЦК и подтвердить это, предоставив соответствующие документы.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая назвала категории украинцев, которые могут потерять право на отсрочку от мобилизации. В частности, речь идет о студентах и лицах, имеющих мужа или жену с инвалидностью.

Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо ответил, мобилизуют ли сейчас женщин в Украине. Он отметил, что женщины-медики всегда были военнообязанными.