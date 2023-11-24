Будущее Су-75: эксперты оценили перспективы нового поколения российских истребителей

Аналитики обратили внимание, что российские разработчики еще не определились, будут ли их самолеты шестого поколения иметь как пилотируемую, так и беспилотную версию.

Генеральный конструктор российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков 22 ноября раскрыл подробности создания истребителей шестого поколения. По его словам, перед разработчиками, в частности, стоят задачи "финансовой доступности" самолета и его малозаметности. Однако обозреватели Defence Express отметили что россияне до сих пор не определились, будут ли их машины беспилотными или же пилотируемыми.

"Основной критерий комплекса нового поколения — это на самом деле компромисс между оперативно-тактическими возможностями и стоимостью жизненного цикла. Даже если сделаем самый лучший самолет, но он будет стоить бесконечно дорого, то это окажется неэффективным принятием решений", — сказал Коротков.

По словам конструктора, вопрос о пилотируемой или беспилотной платформе так толком и не решен — еще в 2021 году в рамках круглого стола ОАК с военными и специалистами это вопрос обсуждался, но к общему знаменателю так и не пришли.

Коротков подчеркнул, что аналогичные вопросы стоят и перед "мировым авиационным сообществом", но украинские эксперты возразили, отметив, что на самом деле современные решения для самолетов нового поколения предусматривают как пилотируемую, так и беспилотную версию.

Также обозреватели обратили внимание на слова руководителя ОАК, который в свое время заявлял, что истребитель Су-57 является шагом по направлению шестого поколения, на базе которого якобы можно будет развиваться.

Между тем фактически Су-57 является самолетом поколения 4++ и такой "скачек" через поколение машин выглядит странно. Более того, российский Су-75 Checkmate как раз должен быть самолетом пятого поколения и платформой для дальнейших разработок, и именно он предусматривает беспилотную версию. Но его первый образец может появиться не раньше 2025 года.

Напомним, 13 ноября корпорация "Ростех" анонсировала подготовку к началу производства истребителей Су-75 The Checkmate. Представители компании отметили, что самолет был скорректирован под нужды потенциального заказчика.