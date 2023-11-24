"Били по тайному складу спецназа": оккупанты назвали потери в результате атаки БпЛА в Джанкое

16 украинских беспилотников атаковали Крым, из них 3 не удалось сбить, и они попали в полевой лагерь ВС РФ и установку С-300, сообщают в российских соцсетях.

Неизвестные беспилотники в Крыму атаковали в районе Джанкоя базу спецназа в ночь на 24 ноября. Три из них россияне не смогли перехватить, из-за чего имеют потери. Об этом сообщают в российском телеграм-канале "Кремлевская табакерка".

По сообщению паблика, украинская сторона атаковала полуостров 16 беспилотниками, а не 13, как информировали ранее.

"13 ударных дронов уничтожено средствами ПВО и посажено с помощью РЭБ. Три, к сожалению, не удалось перехватить", — говорится в сообщении.

Паблик также пишет, со ссылкой на источники в Минобороны РФ, что Силы обороны пытались нанести удар по "секретному складу боеприпасов и базе спецназа", которые расположены неподалеку Джанкоя.

"До склада ни один дрон не долетел, в базу попал один из них. Еще два беспилотника попали в полевой лагерь российских военных и в установку С-300 (она выведена из строя). В результате атаки погибли 14 военных, ранены 9", — пишет "Табакерка".

Также отмечается, что жертв среди "элитных спецназовцев" могло бы быть гораздо больше, если бы БпЛА достигли своей цели.

Напомним, что в оккупированном Крыму оккупанты заметили несколько БпЛА ВСУ самолетного типа, которые летели атаковать полуостров.

Ранее сообщалось, что 22 ноября в Севастополе закрыли рейд через бухту после атаки БпЛА. Сообщают также о двух взрывах в Черноморском и ряде других населенных пунктов.