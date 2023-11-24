В НАТО предложили создать "военный Шенген": появилась реакция Кремля

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в НАТО занимаются "нагнетанием напряженности" и пригрозил Альянсу "ответными мерами".

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу начальника логистического командования НАТО генерал-лейтенанта Александра Солфранка о создании "военного Шенгена". Об этом пишет российский портал "Интерфакс" 24 ноября.

Песков утверждает, что предложение Солфранка является "нагнетанием напряженности". По его словам, в европейских странах якобы не хотят учитывать "озабоченность" РФ касательно безопасности.

"Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую", — сказал он журналистам.

Спикер также заявил, что НАТО становится ближе к российской границе, а РФ якобы "не движется в сторону натовской инфраструктуры".

"Это не может не вызывать нашу обеспокоенность и не может не приводить к ответным мерам по обеспечению нашей собственной безопасности", — сказал Песков.

Создание "военного Шенгена": что известно

Начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в интервью СМИ от 23 ноября заявил, что слишком большая бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе, и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией.

Солфранк отметил, что на территории Европы можно ввести "военный Шенген", который позволит свободно передвигаться военным в пределах большей части территории ЕС.

"У нас избыток правил, но единственное, чего нам не хватает, — это времени. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение — это битва логистики", — добавил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Напомним, 21 ноября польские СМИ сообщили, что НАТО готовится провести на территории Польши самые масштабные военные учения со времен окончания Холодной войны. Маневры "Дракон-24" начнутся 25 февраля — во вторую годовщину нападения России на Украину — и завершатся 14 марта.

Ранее, 26 сентября, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался по поводу помощи западных стран Украине и заявил, что Россия якобы приближается к прямому столкновению с НАТО.