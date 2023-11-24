Из Украины выехало более 600 тысяч мужчин: что их ждет после войны, — боец ВСУ (видео)

По мнению военного Кирилла Сазонова, мужчины, которые выехали за границу во время полномасштабной войны с РФ, должны знать, что ждет их дома.

Военный ВСУ и политолог Кирилл Сазонов прокомментировал статистику Евростата о том, сколько мужчин выехали из Украины с начала полномасштабного вторжения. Свой комментарий он опубликовал в ТикТок.

Сазонов отметил, что речь идет о 650 тысячах мужчин призывного возраста.

"Я не знаю, даже в процентах, сколько выехало законно, а сколько нет. Ситуация очень интересная — что с этим делать и как относиться к этим людям после победы", — отмечает военный.

И добавляет, что среди тех, кто выехал из Украины, много людей, которые совсем не бедствуют и не "наскребли на "Шлях".

"Они захотят вернуться, занять какие-то прежние должности. Как к ним относиться? С одной стороны, я завидую людям, которые имеют простые решения всегда — поставил штамп и нет сомнений", — рассуждает Сазонов.

По словам военного, будет слишком странно, если те люди, которые воевали или помогали армии, волонтерили, после войны будут пользоваться теми же правами, как и те, кто спокойно пересидел эти времена за рубежом. Однако Сазонов отметил, что конечно есть среди тех, кто сейчас находится за границей, люди, которые очень помогают родной стране.

Однако, подчеркивает военный, не лучше ли вернуть все же украинцев, а государству уже пора думать о том, как это сделать, предлагать какие-то решения, потому что люди должны знать, что их ждет дома.

Напомним, что 18 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил: военнообязанные украинцы, которые выехали за границу с помощью фиктивных справок, будут иметь юридические проблемы после возвращения в Украину.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский сообщил, что массовой экстрадиции "уклонистов" в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае возбуждения уголовных дел.