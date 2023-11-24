"Похожа на Марьинку": ВС РФ не оставляют попыток захватить Авдеевку, — Барабаш (видео)

Глава Авдеевской МВА отметил, если сравнить разрушения, то сейчас Авдеевка выглядит гораздо хуже чем Бахмут, а по виду уже приближается к Марьинке.

Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации бросают значительные силы, чтобы захватить Авдеевку. Разрушения в этом городе превысили по своему масштабу Бахмут. Об этом 24 ноября заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Отвечая на вопрос телеведущих, глава Авдеевской МВА отметил, если сравнить разрушения, то сейчас Авдеевка выглядит гораздо хуже чем Бахмут.

"К сожалению, Авдеевка уже с виду приближается к Марьинке. Напомню, что Марьинка — это населенный пункт, который в принципе уже не существует. Он уже стерт до основания. Ни одного уцелевшего здания или полуздания там нет. Ну, а Авдеевка приближается к этому", — рассказал Барабаш.

По его словам, каждый день враг бьет по городу ствольной артиллерией, нанося десятки массированных обстрелов. Также город страдает от авиаударов противника.

"От 8-10, а иногда и до 20, а бывает и до 30 авиабомбовых ударов происходит. Это сугубо по городу", — отметил он.

Если говорить об ударах по позициям, то речь может идти и о сотнях, враг направляет действительно большие силы, чтобы взять Авдеевку, добавил Виталий Барабаш.

Ситуация на Авдеевском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 24 ноября, на Авдеевском направлении противник, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны Украины наносят оккупантам значительные потери. Восточнее Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области ВС РФ вели наступательные действия, однако успеха не имели. Силами обороны отражено 20 атак.

Напомним, 24 ноября экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские войска истощают ВСУ более года, чтобы добиться нового прорыва на передовой линии.