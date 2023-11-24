В МИД сообщили, сколько украинцев эвакуировали из сектора Газа за сутки

В общем Газу покинули уже 259 человек. В эвакуации украинцев помогали Египет, Катар и Израиль.

В течение этих суток, 23-24 ноября, в Египет из Газы вывезено 8 граждан Украины, а 26 доставлены чартерным рейсом из Египта в Молдову. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Всего в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывести из Газы 259 человек.

Украинские дипломаты оказали эвакуированным содействие в переезде в Украину.

"Мы благодарны Египту, Израилю, Катару и другим партнерам за их поддержку. Усилия МИД Украины по помощи гражданам в секторе Газа находятся на особом контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы", — добавил Николенко.

Эвакуация украинцев из сектора Газа — как продолжается вывоз

8 ноября Украина эвакуировала 43 своих граждан, а также помогла вывезти 36 граждан Молдовы. Как сообщал президент Владимир Зеленский, процесс будет продолжаться.

14 октября стало известно о вывозе более 200 украинцев в Газе. Тогда за несколько часов до эвакуации разрешение было отменено правительством Израиля из-за невозможности гарантировать безопасность. В Египет через пункт пропуска "Рафах" должны были выехать 243 граждан Украины. Первый эвакуационный рейс украинцев из Израиля состоялся 14 октября. 207 человек, из которых 63 ребенка, вылетели в Румынию.

Об эвакуации первой группы граждан Украины 7 ноября сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. В частности, разрешение на эвакуацию из сектора Газа получил 101 украинец, еще 367 человек получили разрешение на эвакуацию из Израиля. В посольстве Украины в Египте отмечали, что ситуация является нестабильной и эвакуация продлится несколько дней.