Для ускорения обмена пленными: Украина создала смешанные медицинские комиссии, — Офис омбудсмена

По словам представителя Офиса омбудсмена, предложенный Украиной механизм ускорения возвращения пленных заработает только в случае, если Россия сделает то же самое.

Представитель Уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко проинформировал 24 ноября, что Украина сформировала смешанные медицинские комиссии для содействия обмену пленными. Об этом Офис омбудсмена сообщил на собственной странице в Facebook.

Украина инициировала создание таких смешанных медкомиссий для обмена пленными еще в августе этого года. Согласно Женевским конвенциям, в комиссию привлекаются трое врачей: один врач от страны, которая удерживает военнопленных, и двое врачей от нейтральных стран.

Однако Кононенко подчеркнул, что есть одна оговорка: чтобы этот механизм заработал, такие комиссии должна сформировать и вражеская сторона.

Кроме того, в Офисе омбудсмена сообщили, что деятельность по возвращению защитников домой наталкивается на российское нежелание возвращать даже своих граждан.

Обмен пленными — последние новости

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на 9 ноября Украина уже вернула из российского плена около 2600 своих граждан. Среди освобожденных преобладают военные.

Комиссия по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины установила факт плена 4337 человек, из которых 3574 — военные и 763 — гражданские лица. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, в начале осени Дмитрий Лубинец заявлял, что, по приблизительным подсчетам, Россия удерживает более 20 тысяч гражданских заложников.

Кроме того, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что многие украинские пленные подвергались жестоким пыткам. Здоровье многих из них пошатнулось из-за плохих условий содержания.