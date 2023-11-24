"Так продолжаться не может": США и Германия хотят заставить Украину вести переговоры с РФ, — Bild

По данным журналистов, Берлин и Вашингтон планируют поставлять Киеву вооружение именно в тех количествах, чтобы украинская армия была способна удерживать нынешний фронт, но не освободить оккупированные РФ территории.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден стремятся к скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить особую стратегию на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, с целью добиться труднопостижимого компромисса. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, ссылающегося на информацию из правительственных источников ФРГ, текущей стратегической целью западных союзников Украины является установление для нее выгодной позиции в переговорах. С этой позиции Украина планирует вести диалог с режимом Путина относительно своего суверенитета и территориальной целостности.

"Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос", — сообщили Bild в правительственных кругах.

При этом политические лидеры США и Германии не намерены напрямую убеждать президента Украины Владимира Зеленского в необходимости проведения переговоров. Обе страны как крупнейшие поставщики оружия в Украину решили действовать другим методом. Германия и США планируют поставлять Киеву вооружение именно в тех количествах, чтобы украинская армия была способна удерживать нынешний фронт, но не освободить оккупированные РФ территории.

"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", — сказал Bild один из инсайдеров в правительстве Германии.

Напомним, что СМИ рассказали, как Путин готовится к президентским выборам. По словам профессора политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григория Голосова, в России уже много лет не было никакой политической оппозиции.