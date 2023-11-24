"Из пункта "А" в пункт "Б": Зеленский анонсировал появление комплексного плана о мобилизации (видео)

Появление результатов новых решений может существенно повлиять на мобилизационные мероприятия, которые касаются отдельных направлений.

Вопрос деятельности ТЦК, ВВК, мобилизации и демобилизации в Украине сложный, поэтому на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский ожидает комплексный план по широкому спектру вопросов в этом направлении. Подробности он сообщил на пресс-конференции с руководителем Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве, сообщает УНИАН.

Он отметил, что сегодня во время Ставки верховного главнокомандующего обсуждались важные решения. Комплексный план о мобилизации он ожидает на следующей неделе.

Президент Украины отметил, что людям нужно понимание, каким образом в дальнейшем будут происходить эти процессы. По его словам, определенные задачи поставлены Главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю.

"В мобилизации очень важно, знаете, как из пункта "А" в пункт "Б", чтобы не было, что мы только понимаем из пункта "А", куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами", — отметил он.

Руководитель государства отметил, что определенные решения уже были приняты. Он также и высказался и о вероятности законодательных изменений, но не сообщил подробности.

Мобилизация и ротация — "сложное" заседание ставки

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривались "сложные вопросы". Руководитель государства поручил ведомствам присутствующих на заседании высшего военного руководства Украины подготовить комплексные решения. Участники рассмотрели вопросы мобилизации, демобилизации, ТЦК, ВВК, ротации и срочников.

Фокус 24 ноября сообщал, как проходит процедура призыва на службу в армию. По словам руководителя пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, после получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, пройти медицинский осмотр и предоставить весь пакет документов.