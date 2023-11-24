Мобилизация и ротация: Зеленский провел "сложное" заседание ставки

Глава государства поручил ведомствам присутствующих на заседании высшего военного руководства Украины подготовить комплексные решения. Заслушали доклады Рустема Умерова, Валерия Залужного, Сергея Шапталы и других.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой рассматривались "сложные вопросы". Об этом глава государства сообщил в Telegram-канале.

Зеленский отметил, что на заседании в пятницу, 24 ноября, рассмотрели вопрос о мобилизации, демобилизации, ТЦК, ВВК, ротации и срочников.

Кроме того, президент заслушал доклады таких уполномоченных лиц как:

министра обороны Рустема Умерова;

главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного;

начальника Генштаба Сергея Шапталы;

министра здравоохранения Виктора Ляшко;

главы МВД Игоря Клименко;

министра иностранных дел Дмитрия Кулебы;

директора ГБР Алексея Сухачева;

первого заместителя министра обороны Александра Павлюка.

"Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в интервью от 20 ноября Владимир Зеленский сказал, что мир находится на пороге Третьей мировой войны. По мнению главы государства, Украина не выстоит без поддержки западных партнеров.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет полное право устранить президента РФ Владимира Путина, поскольку защищается от вооруженной агрессии. Украинский лидер считает, что Кремль не готов сейчас завершать полномасштабную войну.