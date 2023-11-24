"Жест доброй воли": ВС РФ готовятся к отходу из двух городов на юге, – эксперт (карта)

По словам Романа Свитана, ВС РФ могут вывести свои войска с левобережья Херсонской области. Спланированный отход войск в заранее подготовленные укрепрайоны – это наиболее приемлемый вариант для россиян.

Россияне готовятся к возможному "жесту доброй воли" – отходу с левого берега Днепра. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью изданию "Главред".

По словам эксперта, такой план у оккупантов предусмотрен давно, судя по тому, что они построили линии обороны с севера на юг. Такое расположение оборонительных сооружений должно обеспечить прикрытие отступающих войск в сторону Крымского полуострова.

"Определенные действия, предусмотренные протоколами безопасности, россияне уже выполняют. Например, из Алешек и Токмака они эвакуируют ближе к Крыму представителей оккупационных властей, коллаборантов и их семьи. Также вывозят архивы. Видно, что мероприятия проходят в рамках заранее согласованных планов", – рассказал Роман Свитан.

Карта боевых действий. Алешки. 24 ноября Карта боевых действий. Токмак. 24 ноября

По словам полковника, это может свидетельствовать о том, что россияне готовятся уйти с левобережья Херсонской области, но будет ли реализован этот сценарий, зависит от нескольких факторов, один и которых – достаточное количество сил и оружия у ВСУ.

"Если у нас будет хватать резервов и мы начнем продвижение, противник уйдет. Резервов у РФ уже нет – они все уже на фронте и выполняют боевые задачи. Вывод любого подразделения из боя приведет лишь к его ослаблению, поскольку в таком случае военные уже не смогут выполнять свои задачи на другом участке. Это приведет к оголению линии фронта и станет губительным для противника", – подчеркивает Свитан.

Военный эксперт также отметил, что спланированный отход боевых частей на заранее подготовленные оборонительные позиции – это наиболее приемлемый вариант для россиян.

"Они могут отойти на подготовленные позиции третьей линии обороны, которая проходит от Скадовска до Новой Каховки. Кроме того, у них есть еще один рубеж вблизи переходов в Крым – возле Перекопа и Чонгара. Там российские войска тоже построили серьезную линию обороны. А если они решат уйти еще и с Запорожского фронта, уже готова линия обороны из Донецка в Мариуполь за линией Донецк-Волноваха-Мариуполь. Это аналог линии Суровикина, которую россияне соорудили от позиций на Запорожье до Донецка", – пояснил Роман Свитан.

Напомним, ВСУ почти в Алешках и планируют прорвать оборону ВС РФ. Согласно отчету аналитиков ISW, бойцам ВСУ осталось пройти около 4-5 км до оккупированных Алешек на левом берегу Днепра. Опасаясь этого, россияне перебросили на юг людей из резерва.

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