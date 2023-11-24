"Воины ждут справедливых ответов": Зеленский затронул тему демобилизации и ротации (видео)

По словам главы государства, во время заседания Ставки особое внимание уделяли не только ситуации на фронте, но и работе ВВК и ТЦК. Правительство должно будет решить вопросы, о которых просили командиры.

Президент Украина Владимир Зеленский провел заседание Ставки, во время которого затронул не только ситуацию на фронте, но и работу военно-врачебной комиссии (ВВК) и территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом он подробно рассказал в вечернем видеообращении 24 ноября.

В первую очередь было отмечено, что перед записью ролика были проведены переговоры с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Главам государства удалось обсудить оборонную поддержку Украины, производство и поставки боеприпасов для артиллерии и специальных бронированных машин.

Обращение Зеленского: ситуация на фронте

По его словам, особое внимание на Ставке было уделено оборонным и наступательным действия ВСУ на разных направлениях. Речь пошла про Авдеевку, Марьинку, Донецкое и Купянское направления.

"Значительная часть заседания сегодня была посвящена комплексу тех вопросов, по которым наши воины — и все общество — ждут справедливых ответов. Это касается мобилизации и демобилизации, ротаций в Вооруженных Силах Украины, вопрос о срочниках, которые были призваны на службу до начала полномасштабного вторжения", — заявил глава государства.

Обращение Зеленского: работа ВВК и ТЦК

Владимир Зеленский отметил, что все проблемы и вопросы, о которых говорят солдаты и командиры должны быть решены.

По этому поводу во время заседания были доклады от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, главы МВД Игоря Клименко, министра здравоохранения Виктора Ляшко и начальника Генштаба Сергея Шапталы.

"Я ожидаю более содержательной проработки каждого из таких вопросов — и правительством, и военными — и конкретных предложений по государственным решениям", — подытожил Зеленский.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что Владимир Зеленский анонсировал появление комплексного плана о мобилизации. По его словам, новые решений могут существенно изменить мобилизационный процессы в Украине. Они касаются отдельных направлений.