Под залог в 25 млн: экс-глава Госспецсвязи Щиголь вышел из СИЗО

По информации журналиста, вышедшие из-под стражи под залог подозреваемые бывший глава Госспецсвязи Щиголь и застройщик Копистыра должны сдать паспорта, носить электронный браслет и выполнять ряд других обязанностей.

Бывший глава Госспецсвязи Юрий Щиголь вышел из-под стражи спустя день после избрания ему меры пресечения. Об этом сообщает журналист Олег Новиков в своем телеграм-канале.

Как стало известно, за Щиголя внесли 25 миллионов гривен залога, хотя, как ранее объявляло Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя взяли под стражу с альтернативой залога в 50 миллионов гривен. При этом прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объяснил такой размер залога доходами Щиголя, которые якобы позволяют ему его внести, а именно: в последние годы материальное состояние Юрия Щиголя улучшилось на 4,5 миллиона гривен.

"Кто внес эти денежные средства, неизвестно. На него (Щиголя. — Ред.) возложили ряд обязанностей: сдать паспорта, носить электронный браслет и т.д.", — уточняется в сообщении.

Скандал с Госспецсвязью: что известно

Напомним, что заседание по избранию бывшему руководителя Госспецсвязи меры пресечения состоялось в четверг, 23 ноября. НАБУ и САП просили арестовать Щиголя с альтернативой 50,23 млн грн, однако суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой в виде залога.

Экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя, а также его заместителя Виктора Жору, подозревают в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн. По версии следствия, в 2020 году владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

Ранее прокурор САП заявил, что у Щиголя нашли криптовалюты на 1,5 миллиона долларов. Сам подозреваемый сообщил, что этот криптокошелек будто никак не связан с ним и еще полгода назад во время обысков НАБУ не знало о нем, а вдруг после подозрения он появился.

Сергей Копистыра: еще 100 млн залога

Кроме того, в пятницу, 24 ноября, также вышел из-под стражи застройщик Сергей Копистыра, фактический владелец группы компаний "KSM-GROUP". Он был задержан, по данным НАБУ и САП, за попытку подкупить министра инфраструктуры Александра Кубракова, которому подозреваемый якобы предложил более 5200 квадратных метров недвижимости в построенных его компаниями новостройках столицы ориентировочной стоимостью в 170 миллионов гривен.

Суд назначил альтернативу пребыванию под стражей в виде внесения залога в сумме 100 миллионов гривен, прокурор просил о залоге в 199,9 миллиона гривен.

Центр противодействия коррупции указывает, что в случае внесения залога Копистыра должен придерживаться определенных обязанностей, в том числе воздержаться от общения со свидетелями и другой подозреваемой по делу, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Инкриминируемая задержанному статья предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во вторник, 21 ноября, нардепу от партии "Слуга народа", члену комитета ВР по антикоррупционной политике Андрею Одарченко следователи НАБУ вручили подозрение. Согласно материалам следствия, Одарченко подозревается в попытке подкупа главы Госагентства восстановления Мутафы Найема.