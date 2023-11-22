Экс-главу Госспецсвязи Юрия Щиголя взяли под стражу с альтернативой залога, — НАБУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура тем временем сообщила о немалых сбережениях Щиголя, в частности, 1,5 миллиона в криптовалюте.

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Бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя взяли под стражу с альтернативой залога в 50 миллионов гривен. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Детектив НАБУ и прокурор САП накануне просили альтернативу в 50,23 миллиона гривен залога. Прокурор САП объяснил такой размер залога доходами Щиголя, которые якобы позволяют ему его внести. А именно, в последние годы материальное состояние Юрия Щиголя улучшилось на 4,5 миллиона гривен.

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Криптовалютная находка

Во время обыска у экс-главы Госспецсвязи обнаружили 82 тысяч евро и 72 тысячи долларов наличных. Также следователи обнаружили криптокошелек Щиголя.

По словам прокурора, он содержал 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USDT эквивалентом 1 201 928 долларов и 6,9 биткойна — по курсу 275 тысячи долларов. В общем на сумму 1,476 миллиона долларов.

Бывшего главу Госспецсвязи Юрия Щиголя взяли под стражу Фото: Госспецсвязь Украины

Дело Щиголя и Жоры

Напомним, ранее Кабмин уволил главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя Виктора Жору.

Как сообщал Фокус, 20 ноября, НАБУ и САП заявили, что разоблачена организованная группа, в частности с топ-менеджерами Госспецсвязи, которая завладела государственными средствами на сумму более 62 миллионов гривен.

В течение 2020 — 2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

Для этого были привлечены две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы избежать открытых торгов и обеспечить их победу. С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи госпредприятие заключило договоры на поставку соответствующего ПО и услуг и перечислило в 2021-2022 годах средства на сумму более 285 миллионов гривен.

По данным НАБУ, под подозрением оказались всего шесть человек:

глава Госспецсвязи и его заместитель;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.

Тем временем Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) опубликовало ответ на подозрение экс-главе Юрию Щиголю.