Ексголову Держспецзв'язку Юрія Щиголя взяли під варту з альтернативою застави, – НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тим часом повідомила про чималі збереження Щиголя, зокрема, 1,5 мільйона у криптовалюті.

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Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя взяли під варту з альтернативою застави у 50 мільйонів гривень. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Детектив НАБУ і прокурор САП напередодні просили альтернативу в 50,23 мільйона гривень застави. Прокурор САП пояснив такий розмір застави дохами Щиголя, що нібито дозволяють йому її внести. А саме, останніми роками матеріальний стан Юрія Щиголя покращився на 4,5 мільйона гривень.

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Криптовалютна знахідка

Під час обшуку в ексголови Держспецзв'язку виявили 82 тисяч євро і 72 тисячі доларів готівки. Також слідчі виявили криптогаманець Щиголя.

За словами прокурора, він містив 1 201 285 одиниць криптовалюти Tether USDT еквівалентом 1 201 928 доларів і 6,9 біткойна — за курсом 275 тисячі доларів. Загалом на суму 1,476 мільйона доларів.

Колишнього голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя взяли під варту Фото: Держспецзв'язок

Справа Щиголя та Жори

Нагадаємо, раніше Кабмін звільнив голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

Як повідомляв Фокус, 20 листопада, НАБУ та САП заявили, що викрито організовану групу, зокрема з топменеджерами Держспецзв'язку, яка заволоділа державними коштами на суму понад 62 мільйони гривень.

Упродовж 2020 – 2022 років власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Для цього було залучено дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, щоб уникнути відкритих торгів і забезпечити їхню перемогу. Із цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг і перерахувало у 2021–2022 роках кошти на суму понад 285 мільйонів гривень.

За даними НАБУ, під підозрою опинилися загалом шестеро осіб:

голова Держспецзв'язку та його заступник;

гендиректор і співробітник держпідприємства;

власник групи компаній (організатор схеми) й один його працівник.

Тим часом Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв'язок) опублікувало відповідь на підозру ексголові Юрію Щиголю.