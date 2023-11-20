Усе за законом: у Держспецзв'язку відреагували на підозру НАБУ

На думку Держспецзв'язку, було б правильно і доцільно утриматися від звинувачень будь-кого до рішення суду.

Related video

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв'язок) опублікувало у понеділок, 20 листопада, відповідь на підозру ексголові Юрію Щиголю. Про це повідомляється на сайті відомства.

"Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними, їх аналіз потребує підготовки та розуміння, і Служба готова надавати всі необхідні роз’яснення детективам НАБУ, в будь-якому форматі", — зазначили у Держспецзв'язку.

Також у відомстві закликали утриматися від звинувачень щодо посадовців до рішення суду.

Що передувало

За інформацією постійного представника уряду України у Верховній Раді Тараса Мельничука, на засіданні 20 листопада було ухвалено рішення про звільнення голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жори. Тимчасовим виконувачем обов'язків глави відомства призначено Дмитра Маковського.

Причиною звільнення стала підозра топменеджерам Держспецзв'язку, висунута так само у понеділок, 20 листопада, з боку НАБУ та САП.

Йшлося про нібито викриття організованої групи, яка заволоділа державними коштами на суму понад 62 мільйони гривень протягом 2020-2022 років в межах закупівлі обладнання і програмного забезпечення.

За інформацією НАБУ, реальна вартість програмного забезпечення, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила не 285 мільйонів гривень, а 223 мільйони гривень. Тобто різниця дорівнювала 62 мільйонам гривень, якою і заволоділи учасники злочинної схеми.

"Ці кошти були виведені на рахунки підконтрольних компаній за кордоном із метою легалізації та розподілу між членами організованої групи", — констатують слідчі.

За даними НАБУ, під підозрою опинилися шестеро осіб:

голова Держспецзв'язку та його заступник;

гендиректор і співробітник держпідприємства;

власник групи компаній (організатор схеми) й один його працівник.

Важливо

Вручив чотири пачки: бізнесмен намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса", — НАБУ (фото)

Нагадаємо, в Україні продовжують реформувати антикорупційні органи згідно з вимогами ЄС. Водночас із загального списку вимог виконано половину, розповів міністр юстиції Денис Малюська.

Крім того, у жовтні 2023 року антикорупційники розповіли про справу чинного народного депутата, який незаконно заволодів більш як 100 га державної землі. Крім того, подали у розшук нардепа Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні газу.