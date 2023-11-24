"В мире еще не было такого опыта": в ВСУ рассказали об эффективности мобильных огневых групп

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, все то, что сегодня есть в наличии — используется во время атак ВС РФ. Это позволяет перехватывать вражеские цели в небе.

Процент перехвата вражеских целей в небе мобильными группами ПВО Украины продолжает расти. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Украинскому радио" 24 ноября.

По его словам, пока что Россия совершает одиночные ракетные обстрелы, однако ближе к зимнему периоду эти атаки могут перерасти в массированные. Украинцы должны быть готовы к этому в любом случае.

"Все, что у нас сегодня есть в наличии, все в действии. И все будет привлечено к защите энергетических и других объектов: военных, инфраструктурных, портовых объектов, заводов. Должны дождаться дополнительной помощи, о чем сообщили правительство Германии и правительства других стран. Надеюсь, что мы будем работать с настоящей реальной помощью, настоящими ЗРК, которые могут нас усилить. А усиление нам нужно было еще на вчера", — заявил Юрий Игнат.

Отдельно было отмечено, что каждое средство ПВО имеет свою определенную цель, что и называется эшелонированной противовоздушной обороной. К примеру, с вражескими дронами-камикадзе Shahed должно справляться стрелковое оружие и зенитные пушки. Далее, если речь идет о ракетах, то необходимо смотреть на возможности вооружения. Системы IRIS-T и NASAMS работают на расстоянии до 40 километров, Patriot и SAMP/T — более 100 километров. Благодаря ним и удается перехватывать баллистические ракеты, говорит Юрий Игнат.

До совершенной системы еще далеко, ведь для ее построения необходимы годы. В то же время, процент уничтожения вражеских целей мобильными огневыми группами продолжает расти.

"В мире еще не было такого опыта отражения массированных атак с воздуха различными средствами поражения, который успешно демонстрируют сейчас Воздушные Силы ВСУ. Процент перехвата вражеских целей возрастает. По маршруту следования цели мобильные группы должны ее преследовать. Эти мобильные группы есть в различных силах обороны. Это тяжелый безусловно труд, но это все дает результат", — продолжает представитель Воздушных сил.

Напомним, 24 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина получит дополнительные противовоздушные средства. По его словам, власть делает все, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО.