Политзаключенный времен Януковича погиб в боях в Запорожской области (фото)

Сергея Павличенко и его отца судебная инстанция в 2012 году признала виновными в убийстве судьи Сергея Зубкова.

Сергей Павличенко, представитель ультрас киевского "Динамо", политзаключенный времен экс-президента Виктора Януковича, погиб в боях с российскими захватчиками. В Facebook "WBC Ультрас Динамо" сообщили подробности.

Боец 78 полка ДШВ отчаянно защищал Украину. Он получил смертельные ранения 18 ноября в районе села Вербовое, которое расположено на территории Запорожской области.

"Переживал очень тяжелые периоды и сейчас отдал самое ценное..." — говорится в заметке.

Фото: WBC Ультрас Динамо

Кто такой Сергей Павличенко

Сергей Павличенко получил 13 лет лишения свободы, а его отец Дмитрий в 2012 году Голосеевский райсуд Киева приговорил к пожизненному заключению. Их обвиняли в убийстве судьи Сергея Зубкова.

Павличенко просили в своей жалобе обращались к тогдашнему генпрокурору Виктору Пшонке. Они просили возбудить уголовное производство против следователя столичной прокуратуры, обвинив в фальсификации материалов допроса одного из свидетелей.

Их освободили в феврале 2014 года. Это произошло во исполнение постановления Верховной Рады Украины "Об освобождении политзаключенных". Оно предусматривало освобождение 23 человек по всей Украине.

Фото: ostro.org

Фанаты "Динамо" на каждом матче протестовали. Они вывешивали баннеры с призывом: "свободу Павличенко".

Напомним, 22 ноября стало известно, что на войне погиб многократный чемпион мира по кикбоксингу из Чернигова Сергей Лысюк. Кикбоксер подорвался на мине во время боевого задания.