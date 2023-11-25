"Только начало": Байден рассказал, что помогло добиться освобождения заложников Израиля

По словам президента США, большая группа людей неделями работала над тем, чтобы спасти людей. Дипломатические усилия помогли добиться первых результатов.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что освобождение заложников Израиля и перемирие в секторе Газа является только началом процесса. Об этом сообщает The Guardian.

Утром 24 ноября, впервые с момента обострения конфликта 7 октября, было зафиксировано прекращение огня в секторе Газа. Продлится это следующие четыре дня и Израиль пошел на такие условия для того, чтобы освободить заложников, которых полтора месяца удерживают боевики ХАМАС.

Президент США заявил, что эта сделка была достигнута в результате широкой дипломатии Вашингтона и 50 человек смогут вновь оказаться дома. Возвращать их будут постепенно.

"Это только начало, но пока все идет хорошо", — заявил Джо Байден.

Отдельно глава Белого дома добавил, что у него было много бесед с эмиром Катара, президентом Египта, а также премьер-министром Израиля. Большая группа людей с первого дня круглосуточно работала над тем, чтобы заложники были освобождены.

В итоге, продолжает Джо Байден, 24 ноября все смогли увидеть результат напряженной работы, которая велась неделями. Все освобожденные в пятницу граждане прошли через ужасное испытание.

"Мы ожидаем, что завтра будут освобождены еще заложники. И еще больше послезавтра, и еще больше послезавтра. В ближайшие несколько дней мы ожидаем, что десятки заложников будут возвращены своим семьям", — говорит президент США.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что Израиль заявил о нарушении режима перемирия боевиками ХАМАС всего спустя 15 минут после его начала. ЦАХАЛ смог перехватить ракету, которую выпустили в сторону южного Израиля. В МИД Украины также поделились, что в этот день удалось спасти восемь граждан.

Также в соцсетях показали, как палестинцы провожали заложников, которые смогли вернуться на территорию Израиля. Жители сектора Газа свистели и пытались снять памятные фото и видео, наблюдая за машинами, в которых Красный Крест вывозил заложников. Внутри одной из них сидела шестилетняя девочка с мамой.