"Только начало": Байден рассказал, что помогло добиться освобождения заложников Израиля

По словам президента США, большая группа людей неделями работала над тем, чтобы спасти людей. Дипломатические усилия помогли добиться первых результатов.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что освобождение заложников Израиля и перемирие в секторе Газа является только началом процесса. Об этом сообщает The Guardian.

Утром 24 ноября, впервые с момента обострения конфликта 7 октября, было зафиксировано прекращение огня в секторе Газа. Продлится это следующие четыре дня и Израиль пошел на такие условия для того, чтобы освободить заложников, которых полтора месяца удерживают боевики ХАМАС.

Президент США заявил, что эта сделка была достигнута в результате широкой дипломатии Вашингтона и 50 человек смогут вновь оказаться дома. Возвращать их будут постепенно.

"Это только начало, но пока все идет хорошо", — заявил Джо Байден.

Отдельно глава Белого дома добавил, что у него было много бесед с эмиром Катара, президентом Египта, а также премьер-министром Израиля. Большая группа людей с первого дня круглосуточно работала над тем, чтобы заложники были освобождены.

В итоге, продолжает Джо Байден, 24 ноября все смогли увидеть результат напряженной работы, которая велась неделями. Все освобожденные в пятницу граждане прошли через ужасное испытание.

"Мы ожидаем, что завтра будут освобождены еще заложники. И еще больше послезавтра, и еще больше послезавтра. В ближайшие несколько дней мы ожидаем, что десятки заложников будут возвращены своим семьям", — говорит президент США.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что Израиль заявил о нарушении режима перемирия боевиками ХАМАС всего спустя 15 минут после его начала. ЦАХАЛ смог перехватить ракету, которую выпустили в сторону южного Израиля. В МИД Украины также поделились, что в этот день удалось спасти восемь граждан.

Также в соцсетях показали, как палестинцы провожали заложников, которые смогли вернуться на территорию Израиля. Жители сектора Газа свистели и пытались снять памятные фото и видео, наблюдая за машинами, в которых Красный Крест вывозил заложников. Внутри одной из них сидела шестилетняя девочка с мамой.