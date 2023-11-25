"Тільки початок": Байден розповів, що допомогло домогтися звільнення заручників Ізраїлю

За словами президента США, велика група людей тижнями працювала над тим, щоб врятувати людей. Дипломатичні зусилля допомогли домогтися перших результатів.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що звільнення заручників Ізраїлю та перемир'я в секторі Гази є лише початком процесу. Про це повідомляє The Guardian.

Вранці 24 листопада, вперше з моменту загострення конфлікту 7 жовтня, було зафіксовано припинення вогню в секторі Газа. Триватиме це наступні чотири дні й Ізраїль пішов на такі умови для того, щоб звільнити заручників, яких півтора місяця утримують бойовики ХАМАС.

Президент США заявив, що ця угода була досягнута в результаті широкої дипломатії Вашингтона і 50 осіб зможуть знову опинитися вдома. Повертати їх будуть поступово.

"Це тільки початок, але поки що все йде добре", — заявив Джо Байден.

Окремо очільник Білого дому додав, що в нього було багато розмов з еміром Катару, президентом Єгипту, а також прем'єр-міністром Ізраїлю. Велика група людей з першого дня цілодобово працювала над тим, щоб заручники були звільнені.

У підсумку, продовжує Джо Байден, 24 листопада всі змогли побачити результат напруженої роботи, яка велася тижнями. Усі звільнені в п'ятницю громадяни пройшли через жахливе випробування.

"Ми очікуємо, що завтра буде звільнено ще заручників. І ще більше післязавтра, і ще більше післязавтра. У найближчі кілька днів ми очікуємо, що десятки заручників будуть повернуті своїм сім'ям", — каже президент США.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що Ізраїль заявив про порушення режиму перемир'я бойовиками ХАМАС всього через 15 хвилин після його початку. ЦАХАЛ зміг перехопити ракету, яку випустили в бік південного Ізраїлю. У МЗС України також поділилися, що цього дня вдалося врятувати вісьмох громадян.

Також у соцмережах показали, як палестинці проводжали заручників, які змогли повернутися на територію Ізраїлю. Жителі сектору Гази свистіли і намагалися зняти пам'ятні фото і відео, спостерігаючи за машинами, в яких Червоний Хрест вивозив заручників. Усередині однієї з них сиділа шестирічна дівчинка з мамою.