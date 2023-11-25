"Сознательный террор": Зеленский осудил рекордную атаку "Шахедами" в день памяти жертв Голодомора

Украинские защитники сбили большинство ударных БПЛА врага, но руководитель государства считает, что стоит усилить ПВО Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 70 единиц ударных БПЛА Shahed российские захватчики запустили в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. В Telegram он опубликовал соответствующее сообщение.

Он отметил, что оккупанты все запланировали. Россияне сознательно пошли на такой шаг. По его словам, руководство России гордится тем, что может уничтожать и убивать украинцев.

"Сознательный террор. Именно в это время", — заявил он.

Владимир Зеленский добавил, что украинские защитники уничтожили большинство дронов. Он отметил, что нужно усилить нашу ПВО и сбивать больше воздушных целей.

"И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное", — заявил Зеленский.

Атака Shahed в ночь на 25 ноября

Войска РФ атаковали ночью Украину 75 БПЛА Shahed, сбить удалось более 90%. Основное направление удара — Киев. Украинская столица подверглась наибольшей атаке. Николай Олещук, командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, отметил работу мобильных групп. Почти 40% российских целей было ликвидировано.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки на столицу пострадали пять человек. В разных районах столицы Украины зафиксированы обломки БПЛА.

Напомним, 23 ноября в ВСУ объяснили, почему в Украине длительные тревоги из-за атак Shahed. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, обратил внимание, что сначала российские захватчики применяли беспилотники одиночно в дневное время, позже стали наносить удары группами, а затем — точечно.