74 из 75: Воздушные силы уточнили данные о сбитых "Шахедах" этой ночью (инфографика)

Россия цинично направляет волны дронов для нападения на Украину, как считает посол США в Украине Бриджит Бринк, когда температура опускается ниже нуля.

По уточненной информации, в ночь на 25 ноября силы ПВО сбили 74 из 75 БПЛА "Шахед". В Telegram Воздушные силы сообщили подробности.

Украинским войскам удалось сбить все дроны, кроме одного. Ранее называли цифру в 71 ликвидированный БПЛА.

"То есть плюс три в актив!" — говорится в заметке.

Представители других государств осудили удар России по украинским городам. Посол США в Украине Бриджит Бринк в сервисе микроблогов Х заявила, что РФ посылает волны дронов, когда температура опускается ниже нуля.

По ее словам, всю ночь в Киеве активно работали средства ПВО. Она объяснила, когда температура на территории Украины опускается ниже нуля, Россия цинично направляет волны иранских дронов для нападения на столицу и страну. Бринк выразила благодарность противовоздушным защитникам Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил рекордную атаку "Шахедами" в день памяти жертв Голодомора. Украинские защитники сбили большинство ударных БПЛА врага, но руководитель государства считает, что стоит усилить ПВО Украины. Он отметил, что оккупанты все запланировали. Россияне сознательно пошли на такой шаг. По его словам, руководство России гордится тем, что может уничтожать и убивать украинцев.

Атака Shahed на Киев

Войска РФ атаковали ночью Украину 75 БПЛА Shahed, сбить удалось более 90%. Основное направление удара — Киев. Украинская столица подверглась наибольшей атаке. Почти 40% российских целей были ликвидированы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки на столицу пострадали пять человек. В разных районах столицы зафиксировали обломки БПЛА.

В небе над Киевской областью ночью уничтожили 66 российских дронов. Атака "Шахедами" в ночь на 25 ноября Киева, как заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, оказалась рекордной.

В общем, в результате российской атаки на столицу пострадали пять человек, среди них 11-летний ребенок. Им оказали медицинскую помощь.

Удар по Украине в ночь на 25 ноября

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, над Кировоградщиной сбили два ударных дрона, над Николаевской областью — один. Попаданий нет. Работала ПВО и в Сумской, Днепропетровской, Запорожской областях.

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram сообщил, что в области суббота началась с тревоги в 5 с половиной часов. На рассвете украинские защитники ликвидировали в небе над Черкасским районом вражеский "шахед".

Обломки упали на открытую территорию. В нескольких соседних домах выбило окна. Без пострадавших.

Напомним, 23 ноября в ВСУ объяснили, почему в Украине длительные тревоги из-за атак Shahed. Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, обратил внимание, что сначала российские захватчики применяли беспилотники одиночно в дневное время, позже стали наносить удары группами, а затем — точечно.