"Нет шансов": РФ не сможет разработать новую систему ПРО С-550, — эксперт

Кристофер Феттвайс, американский политолог и профессор политологии в Университете Тулейн, считает, что Россия за последние 25 лет не потратила значительные средства на разработку новой системы ПРО, поэтому заявления властей РФ безосновательны.

Заявления главы Кремля Владимира Путина относительно появления нового опасного оружия, в частности мобильной объектовой системы противоракетной обороны С-550, не стоит воспринимать серьезно. Такое мнение изданию Express высказал Кристофер Феттвайс, американский политолог и профессор политологии в Университете Тулейн.

Он отреагировал на сообщения российских СМИ о разработке новой системы противоракетной обороны после того, как Владимир Путин объявил об этом два года назад. Систему противовоздушной обороны С-550 некоторые эксперты называли "будущим звездных войн", поскольку она якобы способна уничтожить все, что летает. Об этой системе, по слухам, известно немного, но считается, что это новая версия С-400 и С-500 с расширенными возможностями обнаружения, что позволяет сбивать даже сверхскоростные межконтинентальные баллистические ракеты.

Однако заявления из России относительно этой новой системы были опровергнуты экспертом по внешним отношениям, который просто считает, что "нет шансов", что Кремль мог разработать подобное оружие. Профессор Феттвайс считает, что "можно просто игнорировать практически все, что Путин говорит, когда речь идет о новом оружии, поступающем из России. Он убежден, что эти объявления просто направлены на то, чтобы поднять моральный дух в России, заверить внутреннюю аудиторию, что Кремль не отстает от Запада, и напугать враждебные страны.

"Нет шансов, что россияне, которые практически ничего не потратили на это за последние 25 лет, получат систему, о которой мы не думали. Так что это не стоит воспринимать серьезно", — считает он.

Политолог убежден, что эти объявления просто направлены на то, чтобы поднять моральный дух в России. Такие действия направлены на внутреннюю аудиторию, что Кремль не отстает от Запада. Это попытка, по его мнению, напугать враждебные страны.

Разработка ПРО С-550

С-550 — проект мобильной объектовой системы противоракетной обороны. Система разрабатывалась в период с 1981 по 1988 годы. Прекращение работ по системе ПРО С-550 осуществлялось одновременно с закрытием ряда проектов других советских конструкторских бюро. После распада СССР созданный в результате работы над проектом задел был уничтожен.

Напомним, 11 апреля эксперт предупредил о последствиях использования Россией ТОС-1А. Ракеты этой установки являются термобарическими и способны разрушать инфраструктуру с помощью сверхзвуковой взрывной волны.