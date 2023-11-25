"Очень сложно с ПВО": Зеленский назвал регионы Украины, которые нуждаются в дополнительной защите (видео)

По словам президента Владимира Зеленского, ощущается нехватка систем противовоздушной обороны в приграничных областях, которые граничат с Россией и Беларусью. Также сложно с ПВО на Донецком направлении.

В областях, граничащих с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, самая сложная ситуация со средствами противовоздушной обороны. Также это касается прифронтовых и оккупированных регионов. Об этом 25 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine.

"Понятно, что в Киеве есть дефицит с ПВО. Но есть города, где с ПВО есть реальные проблемы. Очень сложно городам, где используется разное оружие, которое долетает. То есть мы говорим не только о ракетах, о дронах, баллистике. Говорим о С-300, артиллерии и так далее", — заявил президент.

По его словам, это касается приграничных областей, которые граничат с Россией и Беларусью. "Сложно с ПВО" в Сумской, Черниговской и Черкасской областях, а также в частично временно оккупированных Запорожской, Херсонской областях. "Очень сложно" на Донецком направлении.

Владимир Зеленский отметил, что Украина передала конкретным государствам-партнерам информацию о дефиците ПВО. Речь идет о странах, которые имеют на вооружении соответствующие системы или имеют производственные мощности.

Системы ПВО для Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что власти делают все, чтобы в ближайшее время максимальное количество нашей страны было защищено именно средствами ПВО. По его словам, в ближайшее время Украина получит дополнительные противовоздушные средства, которые помогут защитить и сохранить объекты инфраструктуры. Он отметил, что перед началом зимы вопрос противовоздушной обороны стоит на повестке дня, власть работает над этим вопросом, ведь украинцы должны быть в тепле и со светом.

Кроме того, Литва предоставила Украине два ЗРК NASAMS, которые уже развернуты на территории страны. Средства ПВО начали свое боевое дежурство в ноябре 2023 года. Кроме NASAMS, систему обороны Украины усилили средствами РЭБ, которые выпускаются в Литве.

22 ноября министр обороны Рустем Умеров поделился итогами 17-й встречи в формате "Рамштайн". К этому заседанию присоединилось более 50 стран со всего мира, которые помогают Киеву бороться с РФ. Известно о создании новой коалиции наземных средств противовоздушной обороны (Ground-Based Air Defence). Лидерами выступили Германия и Франция, а всего к ней присоединились еще 20 стран.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев Напоминаем, 24 ноября представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия на сегодня собрала запас из примерно 900 ракет, которыми может ударить по Украине. В то же время для осенних ударов массово используют не ракеты, а дроны-камикадзе.