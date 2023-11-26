Оккупированный Донбасс подвергся массированной атаке БПЛА: в регионе частичный блэкаут

Свет пропал в некоторых районах Донецка, во всем Мариуполе и других населенных пунктах региона. Также появились перебои с подачей воды и теплоснабжением.

В ночь на 26 ноября оккупированная территория Донецкой области подверглась массированной атаке беспилотников. В частности, удары пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего часть населенных пунктов региона осталась без электричества. Об этом заявил глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин.

"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории "Донецкой Народной Республики" была обесточена", — написал Пушилин в Telegram.

По его словам, из-за перебоев с электроснабжением в некоторых населенных пунктах так называемой "ДНР" не работают котельные. Для устранений последствий удара были задействованы аварийные службы.

Также "глава" региона сообщил, что ситуация сложилась непростая, поэтому ведутся работы по восстановлению энергосистемы. В ряде населенных пунктов подачу электричества восстановлено.

"Ситуация непростая, но к этому времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются, делается все возможное, чтобы вернуть нашим гражданам свет и тепло в кратчайшие сроки", — сообщил Пушилин.

Местные паблики пишут, что в результате атаки половина Донецка осталось без света. Российское агентство ТАСС уточняет, что массовое отключение электричества в Донецке началось около 3 часов ночи. Без света остались жители Куйбышевского, Пролетарского и Ленинского районов города, а в Ворошиловском, Киевском и Калининском районах Донецка подача электроэнергии была восстановлена.

Мариуполь оказался полностью обесточен, из-за чего в городе начали пропадать не только отопление, но и вода. Такая же ситуация сложилась и в населенных пунктов в окрестностях города, в том числе в Волновахе и Макеевке.

Ранее сообщалось, что 25 ноября российские оккупанты для ударов по территории Украины применили беспилотники черного цвета. "Шахеды" были перекрашены с целью затруднить их обнаружение в ночном небе.