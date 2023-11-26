Мобилизация в Украине: кто из мужчин может выехать за границу

Окончательное решение о выезде за границу принимают представители Госпогранслужбы в выбранном пункте пропуска. В случае несогласия с выводом ГПСУ, его можно обжаловать двумя способами, рассказал юрист Артем Ковалев.

Во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. Юрист Артем Ковалев рассказал о законных основаниях для пересечения границы.

По словам юриста, согласно украинскому законодательству выехать из Украины во время военного положения могут мужчины, которые непригодны к военной службе и имеют документальное подтверждение этому. В частности, это те мужчины, которых исключили с воинского учета из-за проблем со здоровьем.

Также это касается лиц, которые на постоянной основе проживают за пределами Украины, они могут выехать за границу при наличии специальных отметок в паспорте. Кроме этого, во время войны покинуть страну могут соискатели образования, обучающиеся на дневной форме за рубежом, родители-одиночки и те, кто получают трех и более детей до 18 лет, мужчины, имеющие подтвержденную инвалидность I-III группы. Также право на выезд за границу имеют мужчины, которые сопровождают лиц с инвалидностью (близких родственников на лечение, для прохождения реабилитации или сопровождение к постоянному месту жительства).

Выехать за границу могут лица, профессиональная деятельность которых предусматривает этого. Речь идет о водителях, которые перевозят гуманитарную помощь, спортсменах, деятелях культуры, моряках, военнослужащих для прохождения реабилитации или обучения. По словам Артема Ковалева, главное условие для выезда за границу — наличие соответствующих документов от профильных ведомств — Минкультуры, Минспорта, Минздрава и т.д.

Могут ли не выпустить за границу мужчин, которые имеют основания для этого

Юрист рассказал, что окончательное решение о выезде за границу принимают представители Госпогранслужбы в выбранном пункте пропуска. Однако решение ГПСУ можно обжаловать. Для этого нужно подготовить и подать жалобу в главный орган ГПСУ или подать иск через окружной админсуд. В иске нужно обосновать информацию о признании противоправности действий представителей ГПСУ.

Напомним, комендант Львовской области Тарас Грень сообщил, что представители ТЦК и СП не могут задерживать мужчин. Зато они могут выписать повестку тому гражданину, который не предоставил документы для проверки.

Ранее сообщалось, что избежать наказания за игнорирование повесток нельзя. Однако мужчина может не брать повестку или написать письменный отказ, если процедура вручения документа нарушена.