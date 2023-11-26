Ищут "слабину в обороне": оккупанты хотят захватить Купянск, — Сухопутные войска

Российские войска бросают в бой отряды заключенных и военных-штрафников, чтобы продвинуться к Синьковке, а оттуда — к Купянску

Российские оккупанты продолжают попытки наступать на востоке Украины. Начальник службы связей с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты ищут "слабину" в украинской обороне, чтобы снова захватить Купянск.

За минувшие сутки Силы обороны отбили 4 атаки российских войск в районе Синьковки и Ивановки. Враг хочет выйти на Синьковку, чтобы продолжать наступление дальше.

"Противник хочет выйти на границы населенного пункта Синьковка, для того, чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск", — заявил Фитьо.

Также он добавил, что оккупанты на Купянском направлении активно используют артиллерию и дроны-камикадзе. Несмотря на значительные потери в живой силе и технике ВС РФ продолжают атаки, чтобы продавить украинскую оборону и найти слабину в обороне. Для этого ВС РФ проводят "мясные штурмы" из состава штурмовых отрядов заключенных или военных-штрафников.

Украинские военные отбили 4 атаки на Купянском направлении Фото: deepstatemap.live

Напомним, 23 ноября в Харьковской ОГА не исключили, что в Купянске могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми из части города. Город постоянно обстреливается оккупантами.

21 ноября командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска стягивают резервы для наступления на Купянском направлении.