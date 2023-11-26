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Выпустили около 35 БПЛА: в ГУР подтвердили причастность к ночным ударам по РФ, — СМИ

Диана Бондаренко
БПЛА врезался в жилой дом в Туле

Атака БПЛА на российские объекты началась в 3:30 и завершилась в 9:20. Дроны запустили по военным объектам Москвы и области, в Туле и Смоленске, рассказали журналисты.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины причастно к ночной атаке беспилотных летательных аппаратов по Российской Федерации. Об этом сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах.

Журналисты со ссылкой на источники заявили, что ночная операция продемонстрировала "дырявость" российской противовоздушной обороны. СМИ отметили, что пока окончательные последствия атаки неизвестны, однако сообщения РФ о том, что все дроны были сбиты, не соответствует действительности.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседника в ГУР МОУ сообщило, что атака дронов началась в 3:30 и завершилась в 9:20. В частности, по военным объектам или тем, которые касаются военного производства, Москвы и области, в Туле и Смоленске было выпущено около 35 дронов.

"Действия сугубо симметричные и как знак, что РФ стоит задуматься о последствиях. Война должна идти с военными в районах боевых действий", — сказал представитель ГУР.

БПЛА атаковали Россию: что известно

В ночь с 25 на 26 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали несколько областей России. Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении беспилотников в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Позже в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении еще нескольких БПЛА в Брянской, Смоленской и Тульской областях.

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По сообщению СМИ, один из БПЛА при падении врезался в жилой дом в Туле, в результате чего многоэтажка получила повреждения.

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Напомним, ночью 26 ноября БПЛА атаковали временно оккупированную территорию Донецкой области. По словам главы оккупационной администрации Донецкой области Дениса Пушилина, ПВО уничтожила не все дроны, оккупанты зафиксировали повреждения, в результате чего часть области была обесточена.