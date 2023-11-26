Почему оккупанты атакуют Киев дронами несмотря на сильную ПВО: объяснение эксперта

Российские оккупанты запустили 75 дронов-камикадзе по столице. По мнению военного эксперта Петр Черника, враг способен запускать одновременно более 150 ракет и БПЛА.

В ночь с 24 на 25 ноября российские войска совершили самую массовую атаку дронами-камикадзе Shahed по Киеву. Военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона объяснил, почему оккупантам важно атаковать именно столицу.

На вопрос ведущего, почему оккупанты пытаются бить по Киеву несмотря на то, что столица одной из самых защищенных городов противовоздушной обороны, Черник ответил, что "символизм никто не отменял". Любая тирания базируется на символах. В российском понимании Киев — это "мать городов русских", и они не могут смириться с тем, что столица сопротивляется.

"Они не могут смириться, что "город Киев — мать городов русских", или как они там называют, сопротивляется. Потому что в их понимании это именно Киев сопротивляется, что украинская нация как таковая не существует, они воюют с НАТО, и донимать именно столицу — это элемент их психологии", — пояснил Черник.

Также военный эксперт добавил, что массовое применение Shahed является "прощупыванием украинской ПВО", которая уже в 2,5 раза мощнее зимы 2022 года. Комбинированные атаки дронов-камикадзе и ракет будут, но пока неизвестно, когда это начнется. Кроме этого остается открытым вопрос, смогут ли оккупанты применять за раз более 120 боеприпасов, и смогут ли они повторить показатель в 236 ракет, как было в декабре прошлого года.

"Они сумели построить в какой-то части и поставить на конвейер как минимум несколько серьезных дальнобойных ракет. Это Х-101, Х-555, 3М14 "Калибр". Но учитывая погоду они маловероятно будут применяться, потому что это крылатые морского базирования", — заявил военный эксперт.

Он отметил, что оккупанты производят до 120 ракет в месяц.

"Мы имеем опыт и практику, что максимум одна машина берет до четырех ракет. Но если мы берем 10 машин, то уже имеем 40 ракет. А берем 20 более-менее рабочих — имеем 80. Если это все еще сопровождать массированным "шахедным рейдом", то более 150 одномоментных пусков этого смешанного оружия — на мой взгляд, это вполне возможно", — пояснил Петр Черник.

Напомним, 25 ноября в Воздушных силах объяснили, для чего РФ запустила десятки дронов-камикадзе по Украине.

В ночь на 25 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили 74 из 75 Shahed.