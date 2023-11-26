Мобилизация в Украине: как мужчинам получить отсрочку от призыва в декабре

Призвать в ряды ВСУ могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых ВВК признала годными и ограниченно годными к военной службе. Кроме этого, существуют категории людей, которые могут получить отсрочку от призыва на определенный период.

Представители ТЦК и СП могут вручить повестки всем военнообязанным украинцам, кроме тех, кто имеет право на отсрочку. Издание "24 Канал" рассказало, кого из мужчин не призовут в декабре.

Мобилизовать в ряды ВСУ могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которых ВВК признала годными и ограниченно годными к военной службе. Согласно приказу Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" лица, которые признаны ограниченно годными к службе считаются непригодными к службе в десантно-штурмовых войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях, кроме подразделений обеспечения.

Зато в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены лица, которые не подлежат на военную службу по мобилизации. Речь идет о тех, кого признали лицами с инвалидностью или временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев. Это же касается женщин и мужчин, на иждивении которых находится трое и более детей до 18 лет.

Как получить отсрочку от призыва

Для того, чтобы получить отсрочку от призыва нужно в ТЦК и СП подать соответствующее заявление вместе с рядом документов, подтверждающих это право. В заявлении нужно указать паспортные данные, просьбу предоставить отсрочку, поставить дату и подпись.

Заявление регистрируют в журнале входящей корреспонденции ТЦК и СП, далее комиссия рассматривает его и принимает решение об отсрочке. В свою очередь военнообязанный получает выписки из книги протоколов, в частности в документе указывают фамилию, имя и отчество, дату рождения, основания для отсрочки, номер и дату протокола отсрочки, фамилии, имя, отчество и подписи членов комиссии ТЦК. В результате гражданин получает справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или во временном удостоверении.

Напомним, юрист Артем Ковалев рассказал, что во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. По его словам, окончательное решение принимают представители Госпогранслужбы.

Ранее руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что после получения повестки военнообязанный должен явиться в ТЦК, пройти медицинский осмотр для выяснения пригодности или непригодности к службе по состоянию здоровья и предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении и наличии или отсутствии причин для получения отсрочки.