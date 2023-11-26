50 дней в плену: 9-летняя израильская девочка, которую считали погибшей, вернулась домой

Эмили Хэнд из кибуца Беэри попала в плен к палестинским боевикам 7 октября вместе со своей подругой и ее матерью. Некоторое время она считалась погибшей, но у семьи девочки появилась надежда, когда родным сообщили, что она жива.

В ночь на 26 ноября из плена террористической группировки ХАМАС была освобождена Эмили Хэнд — 9-летняя израильская девочка из кибуца Беэри. Палестинские боевики захватили ее в плен во время теракта 7 октября, и родственники ее считали уже погибшей. Трогательную историю о возвращении юной израильтянки рассказали обозреватели The Guardian.

"Эмили вернулась к нам", — сказал ее отец после эмоциональной встречи с дочерью в израильской больнице.

А родственники сказали, что не могут найти подходящих слов, чтобы описать свои эмоции "после 50 трудных и трудных дней".

Как Эмили попала в плен

Маленькой израильтянке с ирландскими корнями Эмили 24 ноября исполнилось 9 лет, но праздника в кругу родных у нее не было, так как в это время она находилась в руках террористов. В то время как палестинские боевики напали 7 октября на израильтян, Эмили Хэнд ночевала в доме своей лучшей подруги Гилы Ротем Шошани. Двух девочек и мать Гилы захватили в плен, а через несколько дней семье сообщили, что Эмили якобы погибла.

Это было страшным ударом для отца девочки, Томаса Хэнда, который сам воспитывал дочь, так как его жена умерла от рака когда их малышке было всего два года. Весть о происшедшем настолько потрясла мужчину, что в интервью CNN он сказал фразу, поразившую многих. Томас признался, что был рад известию о смерти дочери, так как вариант о ее пленении ужасает его еще больше.

Эмили Хэнд встретила свое девятилетие в плену ХАМАС

"Власти сказали нам, что нашли Эмили. Она была мертва, и это, пожалуй, лучший вариант. Все, что бы они сделали бы с ней в Газе, было бы хуже смерти", — сказал тогда ее отец в интервью.

Семья Томаса уже успела оплакать Эмили, но 31 октября израильские военные сообщили, что девочка возможно осталась жива.

Освобождение

Как выяснилось впоследствии, девочка входила в число 13 израильтян и четырех граждан Таиланда, которых Израиль обменял на 39 палестинских заключенных. По этому случаю глава правительства Ирландии Лео Варадкар опубликовал пост, в котором заявил, что Эмили "потерялась и нашлась".

"Невинная девушка, которая была потеряна, теперь найдена и возвращена, и наша страна вздохнула с огромным облегчением", — отметил он.

Но комментарии политика вызвали гневную реакцию министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, который написал в соцсетях, что такие высказывания аморальны.

"Господин премьер-министр. Похоже, вы потеряли свой моральный компас и нуждаетесь в проверке реальности! Эмили Хэнд не "потерялась", она была похищена террористической организацией", — подчеркнул Коэн.

Израильский дипломат добавил, что заложников удалось освободить не потому, что "наши молитвы были услышаны", а потому что Израиль оказывал военное давление на ХАМАС.

Ранее сообщалось, что по словам израильского генерал-лейтенанта Герци Халеви, ЦАХАЛ немедленно продолжит военную операцию в секторе Газа, как только режим прекращения огня закончится. Он отметил, что израильская сторона не прекратит военные действия, пока все заложники не будут освобождены.