Едят снег и пьют из лужи: оккупанты все чаще говорят о желании сбежать из Украины, — AP

По информации журналистов, мобилизованные россияне жалуются на отношение в подразделениях. Большинство из них бросают на битвы неподготовленными, что приводит к колоссальным потерям.

Российские оккупанты начинают уставать от войны в Украине и жалуются на репрессии. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров, которыми поделились Associated Press.

Отмечается, что наступает уже вторая полноценная зима, когда боевые действия продолжаются. В то же время, увеличивается количество российских солдат, которые хотят сбежать с фронта.

"Звонки предлагают редкое представление о войне глазами россиян — точку зрения, которая редко попадает в западные СМИ, главным образом потому, что Россия признала преступлением говорить честно о конфликте в Украине", — говорится в сообщении.

В телефонных разговорах россияне рассказывают, как все эти практически два года развивается война. Сначала Кремль отправлял на передовую профессиональных солдат, которые и обеспечили вторжение 24 февраля 2022 года, однако сейчас ситуация изменилась.

Противник использует мужчин из всех слоев общества, которые служат в "изнурительных условиях".

Журналистам также удалось проверить личности тех оккупантов, чьи голоса звучали в перехватах и смогли даже вступить в диалог с некоторыми. Также удалось поговорить с их родственниками.

"В этих звонках звучат голоса мужчин, которые не сбежали или не смогли убежать от мобилизации. У некоторых не было ни денег, ни образования, ни вариантов. Другие верили в патриотический долг", — говорится в сообщении.

Своим знакомым оккупанты советуют любой ценой избегать мобилизации, однако если обстоятельства не позволяют, то они рекомендуют идти в какую-то ЧВК, пишут журналисты. Вся причина в том, что на мобилизованных экономят больше всего и именно их отправляют на битвы неподготовленными.

"Доходило до того, что были лужи, пошел дождь, а ребята выгребали все лужи и пили. Выпал снег, б****, а снег и до земли не дошел, ребята его поймали и съели", — делится мобилизованный.

Также среди российских мобилизованных граждан высокая смертность, которая может достигать 30%. Для противника стало нормой, что из боя может не вернуться ни одного человека из подразделения, а вот сбежать обратно в Россию шансов фактически нет, ведь им угрожают судом или расстрелом.

К слову, журналисты вспомнили случай, что один из бойцов ВС РФ отправился домой на 10 дней, ведь в ДТП погиб его родной брат. В результате россияне записали его в дезертиры, хотя у него были все официальные документы об отпуске на руках.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что всеобщую мобилизацию в РФ объявят после выборов 2024. По данным журналистов, есть опасения, что, как только глава Кремля будет объявлен победителем на выборах и официально возглавит страну до 2030 года, то получит свободу действий для мобилизации населения.