Минус еще полтысячи оккупантов: ВСУ рассказали о потерях врага на Таврическом направлении

На Таврическом направлении растут потери ВС РФ в живой силе и бронетехнике. Украинским бойцам за сутки удалось уничтожить 3 танка, 2 ББМ, 1 БпЛА и 1 автомобиль.

За прошедшие сутки, 26 ноября, российские оккупанты на Таврическом направлении потеряли более 500 человек и 3 танка. Примерно 80 процентов от всех потерь — в Донецкой области. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Оккупанты продолжают наземные атаки, потерял за сутки более 500 человек и 3 танка. Около 80 процентов — в Донецкой области. Активно задействовал авиацию", — говорится в сообщении.

Как отметил Тарнавского, в общем, в операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 17 авиаударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 649 артобстрелов.

По его словам, Вооруженные Силы Украины стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

Общие потери врага за сутки составили 514 человек. Еще один оккупант сдался в плен.

Также украинские бойцы уничтожили, в частности:

3 танка,

2 ББМ,

1 БПЛА,

1 автомобиль

Еще 7 единиц техники врага повреждены.

"В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — подчеркнул Тарнавский.

Ситуация на фронте

Напомним, 27 ноября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские войска подтвердили движение с определенным продвижением на северо-запад и юго-восток от Авдеевки.

Российская бронетехника атаковала украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки. Военные блогеры РФ преимущественно сообщали, что оккупационный контингент захватил 26 ноября всю промышленную зону.

Также в отчете ISW заявили, что у российских захватчиков на левобережной части Херсонской области, которая остается временно оккупированной, огромные проблемы.

По данным аналитиков, противник уже признал уязвимость своих наземных линий связи на левом берегу региона. Также регулярно поступают сообщения о том, что они не могут противостоять наступательным операциям ВСУ.