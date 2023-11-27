Хотят поссорить военных и политиков: Россия активизировала сеть шпионов в Украине, — Данилов

Секретарь СНБО отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

С целью дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать единство нашего государства Российская Федерация активизировала сеть шпионов в Украине, а в частности, в Службе безопасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Times.

По его словам, целью вражеских агентов является рассорить политическое и военное руководство страны, а также разжечь антиправительственные настроения среди граждан.

Секретарь СНБО отметил, что Россия пытается воспользоваться "так называемым напряжением" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

Данилов также добавил, что Россия пытается распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

Россияне проговорились, как будут провоцировать "Майдан-3": детали

Напомним, 23 ноября украинский журналист Денис Казанский сообщил, что россияне открыто планируют на своем телевидении, как можно спровоцировать революцию в Украине.

Кроме того, российские пропагандисты призвали свою армию бить по гражданской инфраструктуре Украины.

Казанский отметил, что россияне даже не стесняются так открыто озвучивать свои планы. Их "эксперт" в прямом эфире говорит, что цель РФ — создать невыносимые истории для мирных украинцев.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у России есть план "Майдан-3". Его цель — сместить власть в Украине.

Российская журналистка Маргарита Симоньян утверждала, что ВСУ убили "много детей", и об этом якобы все знают.