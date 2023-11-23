"Хотят заморозить детей": россияне проговорились, как будут провоцировать "Майдан-3" (видео)

Российский "эксперт" Михаил Ходаренок заявил, что начало революции не было бы связано с операциями спецслужб. По его словам, достаточно лишить украинцев света, воды и канализации.

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Россияне открыто планируют на своем телевидении, как можно спровоцировать революцию в Украине. Соответствующим видео 23 ноября поделился в соцсетях украинский журналист Денис Казанский.

Российские пропагандисты призвали свою армию бить по гражданской инфраструктуре Украины.

"Если Майдан начнется, то не из-за хитрых проделок российских спецслужб. (…) Что означают удары по объектам критической инфраструктуры? Если исчезает электричество, что исчезает после этого? Исчезает вода, потом тепло, останавливается канализация. И не надо даже морозов − 30°C, достаточно и − 8-10°C, чтобы максимально усложнить жизнь гражданского населения Украины", — заявил российский эксперт Михаил Ходаренок.

Казанский отметил, что россияне даже не стесняются так открыто озвучивать свои планы. Их "эксперт" в прямом эфире говорит, что цель РФ — создать невыносимые истории для мирных украинцев.

"Публичное планирование геноцида в прямом эфире. Против ВСУ армия РФ бессильна, поэтому снова хотят заморозить детей и пенсионеров", — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у России есть план "Майдан-3". Его цель — сместить власть в Украине.

Российская журналистка Маргарита Симоньян утверждала, что ВСУ убили "много детей", и об этом якобы все знают.