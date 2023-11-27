"Путину не осталось другого выбора": почему Россия забрала ПВО из Калининграда

В СМИ подчеркнули, что изолированный регион является одним из самых чувствительных и имеет важное стратегическое значение для Кремля. Однако его лишили систем ПВО, чтобы защитить захваченные в Украине территории.

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что РФ переместила системы ПВО из Калининграда на линию фронта в Украине. Такое решение связано с большими потерями ВС РФ. Об этом говорится в материале Independent от 27 ноября.

"Похоже, Владимиру Путину не осталось другого выбора, как ослабить оборону Калининграда, форпоста, который с трех сторон граничит с членами НАТО и считается одним из самых стратегически чувствительных регионов Москвы", — отметили журналисты.

По данным СМИ, ВС РФ потеряли "особенно" много систем ПВО С-400 на временно оккупированных территориях. В частности, только за неделю Силы обороны "обезвредили" по меньшей мере четыре таких комплекса.

В медиа отметили, что Калининград географически полностью отделен от основной территории страны-агрессора. Этот город зажат между Польшей и Литвой на восточном фланге НАТО. Изолированный регион доступен для россиян только через Сувальский коридор.

"Москва придает Калининграду важное стратегическое значение, поскольку в Балтийском порту размещается российский Балтийский флот, и он является одним из немногих незамерзающих европейских портов России", — подчеркнули журналисты.

Напомним, в британском Минобороны заявили, что Россия готова "принять дополнительный риск" из-за "чрезмерной нагрузки".

В Newsweek сообщали, что РФ уже переместила по меньшей мере две установки С-400 из Калининградской области.