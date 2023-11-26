РФ переместила ЗРК С-400 из Калининграда: в Британии назвали причину (фото)

Россия считает Калининград одним из самых стратегически чувствительных регионов из-за расположения рядом со странами НАТО. Оккупанты пытаются компенсировать потери систем ПВО на фронте, рассказали в британской разведке.

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Российская Федерация могла переместить системы противовоздушной обороны С-400 из Калининграда на временно оккупированную территорию Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

В оборонном ведомстве заявили, Россия, вероятно, переместила стратегические системы ПВО со своего балтийского побережья Калининграда для того, чтобы компенсировать потери С-400 на фронте в конце октября 2023 года.

В британской разведке отметили, что Россия рассматривает Калининград как один из своих наиболее стратегически чувствительных регионов, в частности из-за того, что он граничит с государствами-членами НАТО с трех сторон.

"Тот факт, что Минобороны России, кажется, готово принять дополнительный риск, подчеркивает чрезмерную нагрузку, которую вызвала война для некоторых ключевых современных возможностей России", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Напомним, 4 октября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Российская Федерация создает ракеты к ЗРК С-400 класса "земля-земля". Эта ракета имеет радиокомандное наведение и летит по баллистической траектории. Медведев отметил, что боеприпас является новой ракетой, по его словам, были внесены изменения, которые повлияли на дальность полета и точность.

23 ноября польский аналитик Максимилиан Дура рассказал, что россияне планируют использовать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 для наведения целей ЗРК С-400. Однако он считает, что оккупанты переоценили возможности своей системы дальнего радиолокационного обнаружения и комплексов С-400.