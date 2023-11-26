РФ перемістила ЗРК С-400 з Калінінграда: у Британії назвали причину (фото)

Росія вважає Калінінград одним з найбільш стратегічно чутливих регіонів через розташування поруч з країнами НАТО. Окупанти намагаються компенсувати втрати систем ППО на фронті, розповіли в британській розвідці.

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Російська Федерація могла перемістити системи протиповітряної оборони С-400 з Калінінграда на тимчасово окуповану територію України. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії у X (Twitter).

В оборонному відомстві заявили, Росія, ймовірно, перемістила стратегічні системи ППО зі свого балтійського узбережжя Калінінграда для того, аби компенсувати втрати С-400 на фронті наприкінці жовтня 2023 року.

У британській розвідці наголосили, що Росія розглядає Калінінград як один зі своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів, зокрема через те, що він межує з державами-членами НАТО з трьох боків.

"Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії", — йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, 4 жовтня заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Російська Федерація створює ракети до ЗРК С-400 класу "земля-земля". Ця ракета має радіокомандне наведення та летить за балістичною траєкторією. Медведєв зазначив, що боєприпас є новою ракетою, з його слів, були внесені зміни, які вплинули на дальність польоту та точність.

23 листопада польський аналітик Максиміліан Дура розповів, що росіяни планують використати літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 для наведення цілей ЗРК С-400. Проте він вважає, що окупанти переоцінили можливості своєї системи дальнього радіолокаційного виявлення та комплексів С-400.