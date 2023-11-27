Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" участвуют в штурмах с ВС РФ под Купянском, — Сырский (карты)

По словам командующего Сухопутными войсками, как бы противник не старался, успехов с его стороны зафиксировано не было. Оккупанты продолжают нести потери.

Российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий сразу на нескольких направлений, однако результатов у них нет. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале 27 ноября.

По его словам, противник активно проявляет себя в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". К примеру, на Купянском направлении ВС РФ применяют подразделения, которые были сформированы с бывших заключенных "Шторм", "Шторм Z" и "Шторм V".

"Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам. Никаких успехов на данном направлении российские оккупанты не имеют. Боевые действия продолжаются неподалеку Ивановки и Синьковки Харьковской области", — заявил Александр Сырский.

Россияне продолжают попытки продвижения вперед на фронте, однако результатов нет Фото: DeepStateMAP

На Лиманском направлении ВС РФ активно себя ведут в районе Серебрянского леса. Применяются бомбардировщики, истребительная авиация, а также вертолеты для огневой поддержки.

Россияне продолжают попытки продвижения вперед на фронте, однако результатов нет Фото: DeepStateMAP

Возле Бахмута противник также не прекращает попытки вытеснить ВСУ из нескольких населенных пунктов. В том числе речь идет и про Клещиевку, где ВС РФ используют часто дроны-камикадзе.

Успехов также не зафиксировано, продолжает командующий Сухопутными войсками.

Россияне продолжают попытки продвижения вперед на фронте, однако результатов нет Фото: DeepStateMAP

"С начала месяца российские оккупанты потеряли 8690 личного состава, уничтожено или повреждено 1002 единицы военной техники, из которых 109 танков, 175 боевых бронированных машин и более двухсот артиллерийских систем и минометов различного калибра", — подытожил Александр Сырский.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку, которые могут стать рекордными с начала войны. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.