Бывшие наемники ЧВК "Вагнер" участвуют в штурмах с ВС РФ под Купянском, — Сырский (карты)
По словам командующего Сухопутными войсками, как бы противник не старался, успехов с его стороны зафиксировано не было. Оккупанты продолжают нести потери.
Российские оккупанты продолжают попытки наступательных действий сразу на нескольких направлений, однако результатов у них нет. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале 27 ноября.
По его словам, противник активно проявляет себя в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". К примеру, на Купянском направлении ВС РФ применяют подразделения, которые были сформированы с бывших заключенных "Шторм", "Шторм Z" и "Шторм V".
"Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам. Никаких успехов на данном направлении российские оккупанты не имеют. Боевые действия продолжаются неподалеку Ивановки и Синьковки Харьковской области", — заявил Александр Сырский.
На Лиманском направлении ВС РФ активно себя ведут в районе Серебрянского леса. Применяются бомбардировщики, истребительная авиация, а также вертолеты для огневой поддержки.
Возле Бахмута противник также не прекращает попытки вытеснить ВСУ из нескольких населенных пунктов. В том числе речь идет и про Клещиевку, где ВС РФ используют часто дроны-камикадзе.
Успехов также не зафиксировано, продолжает командующий Сухопутными войсками.
"С начала месяца российские оккупанты потеряли 8690 личного состава, уничтожено или повреждено 1002 единицы военной техники, из которых 109 танков, 175 боевых бронированных машин и более двухсот артиллерийских систем и минометов различного калибра", — подытожил Александр Сырский.
Напомним, 27 ноября сообщалось, что британская разведка озвучила потери ВС РФ в боях за Авдеевку, которые могут стать рекордными с начала войны. По словам аналитиков, ранее рекордным месяцем для противника был март, когда велись активные бои за Бахмут. Теперь, когда наступление перешло на Авдеевку, ущерб для противника увеличился.