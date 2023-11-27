Усиление мобилизации: в ЕС считают, что ВСУ нуждаются в более молодых бойцах, – FT

Журналисты считают, что вооруженный конфликт перешел "в плоскость мелких пехотных боев в пешем порядке в траншейных системах", которые требуют лучшей физической формы.

Вооруженным силам Украины нужны более молодые военные, потому что нынешний средний возраст военных слишком большой. Об этом заявляют западные военные эксперты на страницах газеты Financial Times.

Согласно мнению экспертов, это объясняется тем, что "конфликт перешел в режим мелких пехотных боев в траншейных системах", где требуется более высокая физическая подготовка. При этом средний возраст украинских мужчин, участвующих в боевых действиях на передовой и проходящих обучение на Западе, составляет 30-40 лет.

По мнению старшего научного сотрудника Королевского института объединенных сил Джека Уотлина, в этом году в Вооруженные силы Украины было призвано "непропорционально большое число мужчин старшего возраста", и в настоящее время требуются молодые люди с более высокой выносливостью.

При этом директор польского аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка говорит, что Украина не может вести с РФ войну на истощение, поскольку у РФ больше и техники, и солдат. Киеву нужны более подготовленные и тренированные войска.

Газета Financial Times приводит оценки экспертов, указывая, что в Силах обороны Украины в прошлом году находились около миллиона мужчин и женщин, включая территориальную оборону, спецслужбы и пограничников. При этом потери составили приблизительно 70 тысяч погибших и до 120 тысяч раненых.

Согласно данным издания, у России примерно 200 тысяч погибших, но, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, у России более 300 тысяч погибших. В то время как, по оценке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в Украине погибли 150 тысяч россиян. Официальное подтверждение таких потерь со стороны России отсутствует.

Напомним, что официальные лица США оценивают потери Сил обороны Украины в войне против Российской Федерации в 190 тысяч человек убитыми и ранеными.

Напомним, 19 августа экс-замминистра обороны Анна Маляр заявила, что информация о потерях украинской армии является государственной тайной. По ее словам, разглашать данные опасно, поскольку РФ может использовать это в свою пользу.