Соревнование Израиля и Франции: Румыния объявила тендер на $2 млрд на приобретение ПВО

Минобороны Румынии запланировали обновление противовоздушной обороны еще в 2019 году. Уже приобретены ЗРК Patriot, а теперь будет делаться акцент на комплексах малого радиуса действия.

После приобретения ЗРК Patriot правительство Румынии обратилось к производителям вооружения с просьбой прислать тендерные предложения по системам противовоздушной обороны малого радиуса действия. За тендер на 2 млрд долларов посоревнуются Франция и Израиль. Об этом сообщает Defense News.

Франция и Израиль имеют давние связи с Румынией. Министерство обороны страны ищет системы противовоздушной обороны малой дальности и очень малой дальности, которые на западе сокращенно называют SHORAD и VSHORAD. Военные хотели обновить противовоздушную систему еще в 2019 году. С тех пор были приобретены ЗРК Patriot, которые интегрировали в противоракетную и противовоздушную систему НАТО. Теперь очередь дошла и до систем малого радиуса действия.

Франция предлагает VL Mica Фото: MBDA

Изданию пресс-секретарь MBDA Жюльен Вателет заявил, что производитель имеет лучшее решение для румынских вооруженных сил, в частности системы VL Mica. Они имеют радиус действия до 20 км. Также по его мнению ЗРК будет эффективным, если Румыния решит присоединиться к французской программе Mistral. Она нацелена на усиление противоракетной обороны.

Израиль может предложить ЗРК Spyder Фото: Википедия

Журналисты считают, что Израиль со своей стороны может предложить разработку Rafael — ЗРК Spyder, который также может перехватывать ракеты в радиусе 20 км. Компания отказалась комментировать свои планы. В 2018 году израильская компания подписала соглашение с румынской аэрокосмической компанией Romaero о начале промышленного партнерства для производства средств ПВО в Румынии.

Напомним, 16 ноября в Румынии во время учений с Patriot произошел технический сбой. Была потеряна связь пусковой с командным пунктом.

10 ноября Госдеп одобрил продажу Румынии десятков танков Abrams M1A2 SEPv3.