"Эффективно нейтрализуем": СБУ прокомментировала заявление Данилова о шпионах в ведомстве

В ведомстве подчеркнули, что одно из основных направлений деятельностей как раз связано с предотвращением развертывания в Украине вражеских шпионских сетей.

В Службе безопасности Украины объяснили, что слова секретаря Совета нацбезопаности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о шпионах в ведомстве были неверно истолкованы прессой. Об этом 27 ноября сообщает информационное агентство "РБК-Украина", со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве, комментируя ситуацию журналистам, пояснили, что одно из основных направлений работы СБУ — предотвращение попыток вражеских спецслужб создания своих сетей и нарушения стабильности в Украине.

"Мы фиксируем такие проявления и системно и эффективно нейтрализуем деятельность тех, кто намерен вредить государственной безопасности", — заявили в СБУ.

В спецслужбе напомнили о том, что за период с 2022 по 2023 годы СБУ выявила более двух тысяч предателей и обнаружила свыше трехсот агентов иностранных спецслужб. Среди разоблаченных фигур, как уточнили в СБУ, оказались и политики, такие как Виктор Медведчук, Андрей Деркач, Александр Пономарев, Александр Дубинский, а также бывший глава Главного управления СБУ в Крыму Олег Кулинич и другие.

Эти результаты стали следствием усиленной контрразведывательной работы СБУ, изменениям в подходах к кадровой политике и внутренней очистке, подчеркнули в спецслужбе.

Пресс-служба ведомства также отметила что СБУ активно противостоит попыткам российских ФСБ и ГРУ использовать свои агентурные возможности в условиях военного конфликта и предпринимает все необходимые меры для полного устранения вражеских сетей.

Что заявил Данилов

27 ноября британская газета The Times опубликовала статью, в которой приводились слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Россия якобы создала шпионскую сеть в Украине, в том числе в СБУ.

Данилов опроверг эти утверждения, пояснив, что его слова были неправильно поняты. Он фактически утверждал, что СБУ "активно работает по отношению к шпионам".

Пресс-служба СБУ также отметила, что определенные уточнения, озвученные в СМИ относительно активизации шпионской сети внутри украинской спецслужбы, не соответствуют реальности и являются результатом неправильной интерпретации слов главы СНБО.

Напомним, 23 ноября украинский журналист Денис Казанский сообщил, что россияне открыто планируют на своем телевидении, как можно спровоцировать революцию в Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у России есть план "Майдан-3". Его цель — сместить власть в Украине.